A Palazzo Ducale di Genova la World Press Photo Exhibition

Genova apre per la prima volta le porte alla World Press Photo Exhibition, prestigiosa mostra internazionale di fotogiornalismo e fotografia documentaria, inaugurando il tour italiano dell’edizione 2025.

Tra le immagini protagoniste ci sarà anche una foto simbolo dell’attentato a Donald Trump immortalata dal Washington Post.

La mostra, destinata a sessanta città nel mondo, è visitabile nella loggia degli Abati di Palazzo Ducale dal 30 aprile al 24 giugno.

La organizza Cime, Ambassador Italia della World Press Photo Foundation di Amsterdam, in collaborazione con Fondazione Palazzo Ducale Genova.

Comprende 144 immagini selezionate tra le 59.320 scattate da 3.778 fotografi provenienti da 141 paesi.

Le 144 fotografie selezionate sono state pubblicate dalle principali testate internazionali, tra cui il New York Times, il Washington Post, Der Spiegel, Time, le agenzie France Presse, Associated Press, Reuters, Tass. Sono le migliori fotografie candidate alla 68/a edizione del concorso, valutate da una giuria indipendente, presieduta dall’italiana Lucy Conticello, direttrice della fotografia per M, il magazine di Le Monde.

Nell’insieme offrono uno sguardo su alcuni fra i più urgenti temi d’attualità, come conflitti devastanti, disordini politici, crisi climatica, viaggi dei migranti.

“Il World Press Photo Contest rappresenta un importante riconoscimento per professionisti che lavorano in condizioni difficili ed è anche un riassunto, per quanto incompleto, dei principali avvenimenti internazionali – commenta la presidente della giuria mondiale Lucy Conticello -.

Come giurati, siamo andati in cerca di immagini che possano favorire il dialogo. World Press Photo sostiene la libertà di stampa, supporta i fotografi e diffonde l’alfabetizzazione visiva, incoraggiando tutti gli spettatori a guardare più a fondo, superare gli stereotipi e trovare nuovi punti di vista”.

ANSA