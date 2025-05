L’AZALEA DELLA RICERCA DI AIRC SBOCCIA IN OLTRE 3.500 PIAZZE PER LA SALUTE DELLE DONNE

L’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC torna domenica 11 maggio – per la Festa della Mamma – in 3.500 piazze italiane.

Migliaia di volontari distribuiscono questo fiore simbolo della salute al femminile per portare nuova linfa a 5.400 ricercatori impegnati ad affrontare i tumori che colpiscono le donne.

Oggi, in Italia, 2 donne su 3 colpite dal cancro sono vive a cinque anni dalla diagnosi, un risultato possibile grazie a diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci.

Un risultato importante che però non ci può bastare! Domenica regaliamo l’Azalea di AIRC a tutte le donne, facciamo un gesto concreto per sostenere la migliore ricerca che AIRC alimenta con continuità da 60 anni per costruire un futuro libero dal cancro!

Scoprite la piazza più vicina su

airc.it