CONSIGLIERE REGIONALE ALESSANDRO GALELLA SULL’UTILIZZO CASTEL LAGOPESOLE

Il Castello medioevale di epoca federiciana di Lagopesole rappresenta un patrimonio di inestimabile valore, una testimonianza straordinaria della nostra storia che, se adeguatamente valorizzata, potrebbe diventare un volano per il turismo e l’economia locale, attirando decine di migliaia di visitatori. Tuttavia, attualmente, questa meraviglia sembra avvolta in un silenzio che ne offusca la reale importanza, come se le nuvole la coprissero costantemente, facendo dimenticare a tutti la sua straordinaria testimonianza storica.

Dalla risposta ricevuta dal Ministero emergono evidenti lacune nella programmazione di eventi e iniziative di promozione che possano valorizzare questa struttura, che ha resistito al passare dei secoli e alle intemperie. Pochissime sono le ore di apertura, nessun sito dedicato esclusivamente alla sua promozione e, purtroppo, nessuna grande iniziativa in programma.

In un contesto internazionale, sarebbe impensabile non sfruttare appieno le potenzialità di un patrimonio così unico. Sarebbe opportuno conoscere le modalità e le risorse destinate alla promozione di questa attrazione di livello mondiale.

Sembra incredibile che ancora nessuno abbia almeno ipotizzato di mettere il castello a disposizione anche di eventi privati per eventi, convegni o matrimoni, o di affidarlo a società di catering internazionali, considerando che l’Italia è la meta preferita al mondo da parte di stranieri miliardari per celebrare matrimoni da sogno.

Siamo consapevoli che le risorse incredibili della nostra terra sono state troppo a lungo sottovalutate e poco sfruttate. La mediocrità, invece, troppo spesso ha prevalso, alimentando un senso di insoddisfazione e di autoassoluzione. La nostra storia, la natura e la cultura ci hanno regalato un vero paradiso, eppure non siamo ancora riusciti a valorizzarlo come meriterebbe.

Per questo motivo, nel mese di giugno, organizzeremo un convegno dedicato al futuro di questa meraviglia storica. Chiederemo al presidente della regione e all’APT di promuovere un evento che favorisca il dialogo e la collaborazione tra tutti i protagonisti, con l’obiettivo di costruire un percorso fatto di grandi eventi internazionali e visite guidate attraverso i tour operator, affinché Lagopesole possa finalmente ricevere il riconoscimento e la valorizzazione che merita.