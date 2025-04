CORONA compie 100 anni e svela la lista delle cento spiagge più belle del mondo – 4 sono in Italia

Oggi Corona – marchio di eccellenza del gruppo AB InBev – celebra con orgoglio il suo 100° anniversario, un traguardo straordinario per l’iconico brand che da un secolo è sinonimo di spiaggia, disconnessione e momenti da vivere appieno, apprezzato dai consumatori di tutto il mondo.

Dal 1925, Corona ha saputo costruire un legame autentico con il mondo delle spiagge, incarnando uno stile di vita fatto di connessione con la natura e condivisione, diventando parte integrante della cosiddetta “beachside culture”.

Sin dalla sua nascita in Messico nel 1925, Corona si è dedicata alla qualità, ponendo l’accento su come la “beachside culture” arricchisca positivamente la vita dei consumatori di tutto il mondo.

Nominato marchio di birra più prestigioso al mondo (Classifica globale Kantar BrandZ 2024) nel 2024, Corona ha trasformato ogni sorso in un momento di connessione attraverso l’alta qualità dei suoi prodotti – Corona è prodotta con 100% ingredienti naturali – e l’iconico rituale del lime, portando nel mondo sempre più momenti “This is Living”.

Per celebrare i suoi 100 anni, Corona invita tutti a vivere il proprio beach side – il lato migliore di sé – in alcune delle spiagge più iconiche del pianeta.

La piattaforma Corona 100 include un corto celebrativo che racconta un secolo di “beachside culture” insieme a una selezione delle 100 spiagge da non perdere nel mondo: luoghi dove riscoprire il piacere di riconnettersi con la parte più autentica di sé.

“Da un secolo, Corona incarna l’essenza della spiaggia, ispirando le persone a uscire dalla routine quotidiana e a riconnettersi con la natura e con gli altri“, ha dichiarato Clarissa Pantoja, Global VP Corona.

“Amata da milioni di consumatori in tutto il mondo e tuttora in crescita, Corona continuerà a rimanere fedele alla sua essenza: ispirare ognuno a vivere il proprio beach side, abbracciando lo spirito di This is Living – lasciarsi alle spalle la routine, riconnettersi con ciò che conta davvero e assaporare ogni momento fino in fondo.

Questo anniversario non è solo una celebrazione della nostra eredità, ma anche un invito a guardare al futuro con lo stesso spirito, e a vivere ogni giorno il proprio lato migliore – il beach side – oggi, domani e per i prossimi 100 anni.”

100 anni, 100 spiagge iconiche

Per onorare un secolo di vita nel migliore dei modi, il marchio ha creato Corona Beach 100: una selezione esclusiva e una guida interattiva delle spiagge più iconiche del mondo che rappresentano al meglio la piattaforma “This is Living” di Corona.

Dalle baie nascoste alle coste leggendarie, fino ai paradisi più remoti, queste spiagge non sono semplici destinazioni: sono luoghi dove da secoli, le persone si recano per disconnettersi dal mondo e riconnettersi con la natura.

Sono quattro le spiagge italiane presenti nella lista Corona Beach 100: Baia Verde in Puglia (Gallipoli – LE), San Vito Lo Capo in Sicilia (TP), La Pelosa (Stintino – SS) e Cala Domestica (Buggerru – Sulcis Iglesiente) in Sardegna.

«È fantastico che l’Italia sia rappresentata addirittura da quattro spiagge in questo anniversario globale che celebra lo spirito autentico di This is Living: vedere La Pelosa e Cala Domestica in Sardegna, San Vito Lo Capo in Sicilia e Baia Verde in Puglia, tra le Corona Beach 100 è un riconoscimento importante della bellezza del Paese e del suo legame profondo con la natura» – dichiara Ief Timmermans, Country Director di AB InBev Italia.

«Nel centenario di Corona, questa iniziativa è un invito potente a disconnettersi dalla frenesia quotidiana e a riconnettersi con la natura e il proprio lato più autentico. Dal 1925 Corona è simbolo di questo stile di vita, e continua a ispirare le persone a vivere momenti autentici, a contatto con la natura».

Per realizzare questa guida unica, Corona ha riunito un gruppo di esperti di spiagge, composto da oceanografi, surfisti, apneisti e altri specialisti della natura, che hanno valutato centinaia di spiagge in tutto il mondo seguendo criteri esclusivi e rigorosi.

Ogni spiaggia della Corona Beach 100 ha ricevuto un riconoscimento speciale: il Sun Award – ovvero con una valutazione da uno a tre “soli” – assegnato in base a tre elementi chiave che riflettono il vero spirito di This is Living: Beachside Culture, Connessione con la Natura e Bellezza Paesaggistica.

La guida raccoglie meraviglie sabbiose di celebri località in Sudafrica, Messico e Brasile, ma anche litorali meno battuti, come Punta de Lobos in Cile, Stokksnes Beach in Islanda e Cox Bay Beach in Canada, oltre a molte altre.

Corona offre la possibilità di visitare tutte le spiagge iconiche presenti nell’elenco delle Corona Beach 100. Per scoprire come vincere i premi dedicati e per maggiori informazioni, è sufficiente visitare https://viaggia.corona-extra.com/.

Un secolo di “beachside culture”

A raccontare questi 100 anni, arriva “This is Living Since 1925”, un corto celebrativo che ripercorre i decenni di “beachside culture” nell’arco di una sola giornata. Dai primi raduni in riva al mare all’epoca del bikini fino al nuoto e al surf globale di oggi, il corto – dallo stile visivo d’archivio – attraversa spiagge e costiere di tutto il mondo, regalando un viaggio emozionante attraverso il tempo.

Realizzato in collaborazione con Wieden+Kennedy Amsterdam, il corto testimonia quanto Corona sia da sempre parte naturale della cultura beach, un’icona presente, costante e senza tempo “Since 1925”.

La celebrazione continua con una piattaforma a 360°, che attraverso contenuti digitali, asset trade e OOH racconta come Corona sia stata, per generazioni, un riferimento costante per chi cerca il proprio beachside – ovunque nel mondo, in ogni stagione.

“This is Living” è on air con una campagna dedicata in TV sulle principali emittenti televisive con video da 15” ed è live su Prime Video con soggetti da 15” e 30”. La campagna è anche online con asset statici e video da 6”, 15” e 30” su Social media e YouTube. Inoltre, “This is Living” sarà protagonista a Milano con una presenza OOH ad alto impatto visivo nei pressi del Duomo, uno dei luoghi più iconici e simbolici della città. Un’immagine potente che unisce il messaggio del brand a uno scenario riconoscibile a livello globale, rafforzando il legame tra Corona e l’autenticità dello stile di vita che celebra.

Le celebrazioni del centenario continueranno per tutto il 2025, quindi prendete una fetta di lime, alzate una Corona e unitevi al brand per brindare a 100 anni di vibrante “beachside living”. Un brindisi al sole che ci ha accompagnato fino qui e al prossimo secolo di momenti indimenticabili firmati “This Is Living”.