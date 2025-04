Tolve guarda al futuro con Delia D’Eugenio: nasce “SiAmo Tolve – Nessuno è escluso”

Una politica nuova, inclusiva, radicata nella comunità e capace di guardare lontano: è questo il cuore della proposta che Delia D’Eugenio, candidata sindaco, e la lista “SiAmo Tolve – Nessuno è escluso” presentano alla cittadinanza.

In un tempo segnato dallo spopolamento, dall’individualismo e dalla chiusura, “SiAmo Tolve” sceglie di seminare futuro attraverso l’ascolto, la cooperazione e il dialogo. Una politica che non costruisce muri, ma apre ponti, dentro e fuori dal paese.

Una politica che supera il vecchio schema del “nemico da battere”, per tornare a essere incontro tra persone, tra idee, tra progetti.

«La nostra sfida – spiega Delia D’Eugenio, architetto – è ridare senso al vivere insieme. Crediamo che Tolve possa essere laboratorio di una comunità che non esclude nessuno, che valorizza le sue radici senza restare ferma, che si prende cura del territorio come bene comune, che crea opportunità per i giovani, per chi resta e per chi vuole tornare.»

“SiAmo Tolve” si ispira alla paesologia come orizzonte di senso: vivere il paese non come periferia da abbandonare, ma come centro vitale, luogo di relazioni, innovazioni e futuro condiviso. La lotta allo spopolamento passa da reti tra i paesi, da cooperazione tra territori, da una mobilità che unisce, da una cultura che arricchisce e da una cura reciproca che diventa progetto politico.

La lista propone un programma concreto e visionario, che ruota intorno a 6 pilastri fondamentali: cultura come ricchezza, il borgo come opportunità, la forza della cura, un patto con la natura, il domani delle radici, una mobilità che unisce.

«Non promettiamo miracoli – continua D’Eugenio – ma un metodo diverso: partecipazione, trasparenza, responsabilità condivisa. Il paese è di chi lo abita, lo sogna, lo cura ogni giorno.»

“SiAmo Tolve” invita tutti, anche chi finora si è sentito distante dalla politica, a essere protagonisti di questo cambiamento. Non ci sono nemici da abbattere, ma idee da confrontare, mani da stringere, strade da percorrere insieme. Il viaggio è appena iniziato. E a Tolve, nessuno sarà escluso.