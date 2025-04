“Matera: Presentato il progetto PRIN per lo sviluppo locale tramite l’HandMade in Italy”

Mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 16, l’Open Space dell’APT in Piazza Vittorio Veneto a Matera ospiterà la presentazione del progetto PRIN/Bando 2022 “The Design System in the Southern Italy Territories.

Design and Craftsmanship of Excellence for the Made in Italy Development and the Engagement of Local Knowledge (DeinSIte)”, finanziato nel 2023 dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

Il progetto, condotto dalle Unità di Ricerca dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (UNICAMPANIA) e dell’Università degli Studi di Firenze (UNIFI), ha ricevuto il supporto di numerosi enti, tra cui la Fondazione SYMBOLA per le qualità italiane, l’Associazione MUSEIMPRESA, la Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee | Museo Madre e la Fondazione PLART.

Il progetto PRIN è stato presentato a livello nazionale il 30 ottobre 2023, presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia (ACER). Esso mira a stimolare lo sviluppo locale in cinque regioni del Sud Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) attraverso la creazione di un ampio sistema di musei regionali, fisici e virtuali.

Ogni regione avrà un museo aziendale situato in aree ad alto valore turistico, collegato a un sistema di aziende partecipanti, con l’obiettivo di promuovere il design contemporaneo e i prodotti Handmade in Italy. La Campania, in particolare, è capofila del progetto, avendo già sviluppato il Sistema Museale Regionale del Design e delle Arti Applicate “OFFICIAMUSEUM” e il Museo d’Impresa a Pompei, finanziato con fondi FAS e inaugurato nel 2022.

L’iniziativa ha lo scopo di rafforzare la cooperazione tra università, enti locali, associazioni di categoria e organizzazioni professionali per favorire lo sviluppo economico delle regioni meridionali. Si prevede anche di promuovere la cultura del “Made in Italy” e di incentivare l’occupazione di giovani laureati, soprattutto nell’ambito del turismo e dell’artigianato di qualità.

L’evento ha ottenuto il patrocinio di numerosi enti, tra cui APT Basilicata, Regione Basilicata, Università degli Studi della Basilicata, e numerose associazioni di settore come ADI – Associazione per il Disegno Industriale e Matera 2019.

Il convegno, che sarà introdotto e coordinato dalla prof.ssa Mariadelaide Cuozzo, docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’UniBas, vedrà la partecipazione di importanti relatori, tra cui la prof.ssa Francesca Tosi (Coordinatore del PRIN e ricercatrice presso UNIFI), il prof. Claudio Gambardella (Consulente Scientifico UNIFI) e numerosi esperti nel campo del design e dell’artigianato. Saranno presenti anche rappresentanti delle istituzioni e delle realtà imprenditoriali locali.

Il convegno si concluderà con un dibattito che coinvolgerà imprenditori locali operanti nei settori del design, dell’arredo e dell’artigianato di eccellenza, con l’obiettivo di esplorare come l’industria del design possa contribuire al rilancio e alla valorizzazione del Sud Italia.