Comunali 2025: Luca Prisco, a Matera siamo in campo con una lista civica che non dipende da nessuno, libera da qualsiasi condizionamento, e nata esclusivamente per tutelare la città

“Le nostre idee sono facilmente attuabili, vanno incontro alle necessità dei cittadini, ma soprattutto non sono pilotate da nessuno, né da Potenza, né da Roma, basta semplicemente ascoltare i cittadini”. E’ il messaggio lanciato da Luca Prisco, candidato sindaco sostenuto dalla lista civica Democrazia Materana nel corso del primo comizio della campagna elettorale in piazza San Giovanni a Matera. “Mo basta! Difendiamo Matera” il tema scelto per spiegare in soli 60 minuti gli impegni che intende trasformare in atti concreti nei primi 100 giorni di governo cittadino e i progetti da attuare a medio termine, nel giro dei primi due anni di amministrazione comunale. L’imprenditore materano è stato il primo, in Municipio, a presentare venerdì scorso la lista e la candidatura a sindaco alle prossime Comunali del 25 e 26 maggio. “Purtroppo in questi anni ci siamo resi conto che gli interessi dei cittadini non vengono presi in considerazione. Per questo noi proponiamo un’alternativa – ha sottolineato Prisco – bisogna essere ciechi per non aprire immediatamente i contenitori culturali presenti in città, come la ‘Cava del sole’ , con milioni di euro di ristrutturazioni abbandonati lì senza alcun motivo, o per non intervenire su alcune problematiche semplici. Tra le nostre tante proposte, ad esempio, c’è quella di mettere in piedi una task force al Comune per un pronto intervento per andare a chiudere le buche o aggiustare i marciapiedi o cambiare una semplice lampadina. Non ci vuole la scienza, ci vuole soltanto un po’ di buona volontà”. Prisco è stato il primo ad annunciare la candidatura a sindaco. “In questi tre mesi ne sono accadute veramente di tutti colori. Gente strana che a un certo punto ti abbandona, candidati che vengono sfilati, e tanto altro”. L’appuntamento in piazza è stata anche l’occasione per raccontare del successo delle tappe di “Quartierando con Luca Prisco” organizzate nei principali rioni della città, dei tanti problemi emersi e delle molteplici proposte raccolte.

Referente comunicazione:

Anna Iacovone