Senise, al via la sfida elettorale: in campo tre candidati sindaco

È ufficialmente iniziata la corsa per le elezioni amministrative a Senise, in programma il 25 e 26 maggio. Come anticipato nei giorni scorsi, saranno tre i candidati che si contenderanno la fascia tricolore. Questa mattina sono state presentate le liste elettorali e si attende ora la convalida formale da parte degli organi preposti.

A guidare le rispettive coalizioni saranno Eleonora Castronuovo, Amedeo Castelluccio e Antonio Uccelli. Nelle prossime ore pubblicheremo i nomi dei candidati al consiglio comunale e delle rispettive liste.

Tutto pronto, dunque, per una campagna elettorale che si preannuncia vivace. In attesa della convalida ufficiale, Senise si prepara a scegliere il suo futuro sindaco.