Ultimo accesso alla basilica per il Papa anticipato alle 18

L’ultimo accesso nella basilica di San Pietro per l’omaggio a Papa Francesco è stato anticipato alle 18 (era previsto alle 19).

I fedeli che a quell’ora si troveranno dentro avranno comunque modo di fare il loro omaggio alla salma del Pontefice.

Si è aperta sin dalle prime ore del mattino, all’aeroporto di Fiumicino, la lunga serie di arrivi di delegazioni di Autorità di Governo e rappresentanti religiosi che prenderanno parte domani mattina ai funerali di Papa Francesco in Piazza San Pietro.

Sono attesi anche il Cardinale elettore della Costa D’Avorio, Ignace Bessi Dogbo, ed il Cardinale elettore di Haiti, Chibly Langlois.

La lunga sequenza di arrivi, alcune decine, in larga parte previsti al Cerimoniale di Stato ed altre, in via più riservata, in aree decentrate dell’aeroporto, è concentrata fino alla tarda serata di oggi, a poche ore prima dalle esequie in Vaticano.

Tra le delegazioni attese in giornata quella guidata dalla Presidente di Malta, Myriam Spiteri Debono, quella palestinese con il il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese Mohammad Mustafa e la ministra per gli Affari esteri e gli espatriati, Varsen Aghabekian, e da Taiwan l’ex vicepresidente Chen Chien-jen; ed ancora, il Patriarca Siro Ortodosso di Antiochia, Ignatius Aphrem II, il Patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I ed il Patriarca Supremo e Catholicos di tutti gli Armeni, Karekin II.

E poi il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, il Presidente della Moldavia, Maia Sandu, il Principe Ereditario di Haakon Magnus di Norvegia ed il Granduca Enrico di Lussemburgo. A Roma in arrivo anche le delegazioni di Colombia, Capoverde, Seychelles, Lettonia, Cuba, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Perù.

Tomba del Papa, scritta Franciscus chiara quasi non visibile