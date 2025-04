Uil Scuola: Veltri, dopo risultati elezioni RSU rilanciamo l’impegno per difendere l’istituzione scolastica, i diritti di ragazzi e famiglie e del personale tutto

“Le elezioni delle RSU si confermano, ancora una volta, una bella occasione di consapevole scelta democratica del personale della scuola che crede nell’impegno in prima persona per difendere l’istituzione scolastica, i diritti di ragazzi e famiglie e di docenti, Ata e amministrativi”. Così il segretario regionale Uil Scuola Luigi Veltri a scrutinio definitivo dei voti. La Uil Scuola in Basilicata con 1370 voti supera il 19% e ottiene 35 Rsu contribuendo alla tenuta dei sindacati confederali rispetto a quelli autonomi. Nonostante la diminuzione di votanti rispetto al 2022 la Uil Scuola va avanti del 6,1%, in termini di voti più 411 e in termini di Rsu conquista più 9 Rsu. Un risultato straordinario – dice Veltri – specie se si pensa che nel 2018 raggiungevamo meno del 10% e non avevamo presenze e Rsu in tanti istituti scolastici. Adesso siamo il primo sindacato in otto istituti (C BERARDI- NITTI MELFI/ IC MURO LUCANO/ IC EX CIRCOLO DIDATTICO RIONERO IN VULTURE / IIS PEANO MARSICO NUOVO / IIS GASPARRINI RIGHETTI MELFI / IIS GIOVANNI PAOLO II MARATEA / CPIA POTENZA / IC TITO). Un trend che è in linea con il risultato nazionale che vede la Uil Scuola sfiorare appunto il 19%. Siamo molto soddisfatti. È un risultato che ci riempie di orgoglio e arriva come risposta a scelte non sempre facili da prendere. Abbiamo deciso di seguire la nostra linea di ascolto, coerenza, impegno e attenzione e il personale della scuola ci ha scelto. “Abbiamo fatto da apripista nel non firmare il ccnl e questo atteggiamento di coerenza e coraggio – sottolinea Veltri – c’è stato riconosciuto da tutto il personale che vive una condizione difficile per gli effetti del sovradimensionamento scolastico e della precarizzazione. C’è doppia soddisfazione – continua Veltri – perché la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto al nostro sindacato la legittimità a rappresentare i lavoratori e a esercitare le proprie prerogative sindacali. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento agli iscritti, ai candidati, ai simpatizzanti, a tutti coloro che hanno sostenuto le liste della UIL Scuola Rua, al segretario regionale Tortorelli che ha dato un forte contributo di impegno, ai nostri dirigenti sindacali di categoria. Adesso – afferma – avvertiamo il peso di una nuova responsabilità per i consensi che ci sono arrivati e rilanceremo le nostre iniziative in tutte le scuole in una fase sempre più difficile per la scuola lucana e italiana”.