Ricorrenza 25 aprile, Giordano (Ugl Matera):” Papa Francesco ha invitando a porre fine alle guerre e per la pace”.

“Celebrando oggi gli 80 anni dalla liberazione dal fascismo e dal nazismo, la Ugl Matera partecipa alle iniziative nel massimo rispetto del cordoglio per la morte del Santo Padre. È il giorno della memoria, dell’unità nazionale, dei sacrifici di tanti nostri connazionali: ricorrenza che deve spingerci a tenere sempre accesa la fiammella dei valori, del rispetto e della Democrazia”.

Queste le parole di Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, in occasione della manifestazione organizzata oggi Venerdì 25 Aprile 2025, dal Comune di Matera per le celebrazioni dell’80° anniversario della Liberazione.

“Un’occasione importante per ricordare e onorare il sacrificio di coloro che hanno contribuito a liberare il nostro Paese dal regime oppressivo e dalla guerra. Rendiamo omaggio a quanti, donne e uomini, scelsero di combattere per la libertà e per l’onore della nostra Patria, riconquistando i valori che fondano la nostra Costituzione. Come Ugl – aggiunge Giordano – rammentiamo che la festa del 25 Aprile per gli abitanti di Matera ha un’importanza molto forte. Fu, infatti, la città dei Sassi, la prima in tutto il sud Italia, a ribellarsi al potere dei tedeschi. Un gruppo di cittadini materani, venne sacrificato nel palazzo della vecchia Caserma sita in via Lucana, detta della Milizia nell’indimenticabile 21 Settembre della ’43. Nessuno ne usci vivo, tranne un unico superstite. Per Matera, dunque, il ponte del 25 aprile riveste una duplice importanza. Allora come sindacato, forte rinnoviamo il nostro appello affinché si possa lavorare uniti per tenere sempre saldi i valori e i sacrifici di questa Giornata simbolica accompagnando tale ricordo a un nuovo impegno per la realizzazione di quegli obiettivi di giustizia, di diritti e lavoro vero, di dignità sociale, delle nostre istituzioni e della vita sindacale e politica. Tutti dobbiamo essere discepoli dell’appello e nel ricordo di Papa Francesco che ha ripetutamente espresso un appello per la pace, invitando a porre fine alle guerre e alla violenza in diverse parti del mondo. Noi dell’Ugl Matera – conclude Giordano – accogliamo il suo messaggio che è rivolto a tutti, invitando al dialogo e alla soluzione pacifica dei conflitti”.