Instagram sfida TikTok, arriva l’app Edits per i video

Instagram sfida TikTok.

Lancia Edits, un’applicazione gratuita in grado di montare video in modo creativo, la risposta all’app CupCat della piattaforma cinese.

Edits viene descritta come una “app per la creazione di video progettata per i creatori che amano realizzarli direttamente dal loro telefono”.

L’applicazione riunisce in un unico posto diversi strumenti di editing permettendo una gestione dei progetti semplificata e un’esportazione in alta qualità; di avere una timeline del fotogramma, funzioni di miglioramento automatico ed effetti come green screen, transizioni e animazioni di immagini generate con l’Intelligenza artificiale.

Inoltre, sono disponibili i primi strumenti basati sull’IA come Ritagli (per isolare persone o oggetti specifici con un tracking di precisione) e Animazione (per trasformare immagini statiche in video coinvolgenti).

C’è poi una scheda ‘Inspiration’ che consente di ispirarsi a reel con audio di tendenza e una scheda Idee per tenere traccia delle idee di cui si è entusiasti ma che non si è ancora pronti a creare.

“Vogliamo realizzare i migliori strumenti creativi per aiutare i creator a esprimersi, non solo su Instagram o Facebook, ma su qualsiasi piattaforma”, conclude Meta. L’applicazione è disponibile sia su Android sia su iOS.

ANSA