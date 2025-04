Tlc, Conti (Ugl TLC): “Positive le misure previste per aiutare il settore”.

“Terminato l’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i ministri Urso e Calderone, il riscontro sulle misure previste per aiutare il settore delle TLC e’ sicuramente positivo”, e’ quanto dichiara Stefano Conti Segretario Nazionale Ugl Telecomunicazioni.

“Riconoscere come Ccnl di riferimento quello delle TLC, unitamente ad un incremento delle risorse per il Fondo Bilaterale di settore derivanti dalle giacenze precedentemente versate dalle aziende e lavoratori nel Fondo Integrazione Salariale, la possibilità di ripristinare il Contratto di Espansione ed il pacchetto di 629 Mln di euro presentato, sono iniezioni di fiducia per provare a risolvere alcuni degli annosi problemi del comparto. Auspichiamo – conclude Conti -, che ora la strada sia tracciata anche per provare a chiudere con le aziende la negoziazione del rinnovo contrattuale che tiene in apprensione centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici delle TLC”.