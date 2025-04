TIS-RMI,Lacorazza:Anche il nostro voto, ora riforma per stabilità

“Nel quadro desolante di un insufficiente e politicamente pasticciato bilancio di previsione della Regione Basilicata, abbiamo espresso un solo voto a favore per consentire alle platee TIS e RMI di aver continuità; un voto per un emendamento conseguenza di una intesa tra l’assessore Cupparo e sindacati”. Così Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale che aggiunge:

“Ma ora è necessario darsi una strategia, procedere ad una riforma e ad un nuovo assetto di governance che nel tempo medio possa rendere più sostenibili i costi ed ampliare, migliorare le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori e le opportunità per i Comuni, in particolare interni e montani. Abbiamo depositato da mesi una Proposta di legge (PdL) in prima Commissione per il riordino delle funzioni di area vasta, delle Province e dei Comuni”.

“Su questa PdL – sottolinea l’esponente del Pd – UPI ed ANCI hanno già espresso parere positivo; ora si tratta di procedere con l’audizione dei sindacati ed assumere il parere del Governo regionale anche sulla proposta di attribuire la forestazione, e in più in generale la manutenzione idraulico forestale, alle Unioni dei Comuni da istituire con legge”.

“Partiamo da questo punto – conclude Lacorazza – per dare una nuova prospettiva anche a coloro, TIS e RMI, che non hanno scelto di entrare nella forestazione, utilizziamo le risorse della delega per procedere ad un processo di riforma della governance territoriale, sostenendo i Comuni e le loro Unioni, e proviamo a rendere nel tempo i costi sostenibili e a creare maggiori opportunità di lavoro, partendo dal tanto invocato turn over”.