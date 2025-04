Addio a Francesco: i funerali del Papa sabato alle 10, cinque giorni di lutto nazionale

Papa Francesco, deposto nella bara nella Cappella di Santa Marta, ha un rosario tra le mani. Come atteso, è vestito con la casula rossa, il pallio e in testa la mitra bianca.

Arrivano in Vaticano i cardinali per la prima congregazione. La riunione, nel corso della quale si decideranno alcune tappe organizzative, come la data dei funerali di Papa Francesco, si terrà nell’Aula del Sinodo. La riunione, prevista per le 9, è stata convocata dal decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re per decidere i passi successivi dopo la morte del Santo Padre.

Macron: ‘Parteciperemo ai funerali di Papa Francesco’