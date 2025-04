Scomparsa Papa Francesco: Pittella: “Lascia un segno indelebile”

“È con profondo dolore e sincera commozione che esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, guida spirituale che ha saputo testimoniare con umiltà e coraggio i valori più autentici del messaggio cristiano.

A nome mio e del Consiglio regionale della Basilicata, esprimo il più sincero cordoglio per questa gravissima perdita che colpisce non solo il mondo cattolico, ma l’umanità intera”.

Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella che evidenzia: “Papa Francesco ha rappresentato una figura di straordinaria importanza per la Chiesa e per il dialogo tra i popoli e le religioni. La sua attenzione verso gli ultimi, il suo impegno per la pace e la giustizia sociale, la sua capacità di parlare al cuore delle persone con semplicità e autenticità resteranno un’eredità preziosa per tutti noi”.

“La Basilicata – sottolinea Pittella – conserva nel cuore il ricordo della sua visita nella nostra terra, un momento di grande gioia e spiritualità che ha lasciato un segno indelebile nelle nostre comunità”.

“In questo momento di profondo dolore, ci uniamo in preghiera alla Chiesa universale e a tutti coloro che – conclude il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata – hanno amato e seguito gli insegnamenti di Papa Francesco, certi che il suo esempio continuerà a illuminare il cammino dell’umanità verso un futuro di maggiore fraternità e pace”.