Donne Impresa Confartigianato: Bonsignore nuova Presidente, Gentile: costruire reti, condividere competenze e rafforzare connessioni tra imprenditrici

L’Assemblea di Donne Impresa Confartigianato che ha eletto Maria Grazia Bonsignore alla Presidenza del Movimento è stata l’occasione per rinnovare l’impegno dell’organizzazione femminile di Confartigianato che rappresenta 81.000 donne alla guida di imprese artigiane e micro e piccole imprese per «costruire reti, condividere competenze e rafforzare connessioni tra imprenditrici”. Così Rosa Gentile dirigente nazionale e regionale di Confartigianato. Maria Grazia Bonsignore, di Monreale (Palermo), è imprenditrice nel settore dell’artigianato artistico. Ceramista e pittrice, è titolare del laboratorio ‘Ceramiche d’Arte Elisa Messina’. Presidente di Donne Impresa Sicilia e Palermo, svolge incarichi di vertice nell’ambito di Confartigianato a livello provinciale e regionale. E’ anche impegnata in molteplici attività culturali, in Italia e all’estero, per la valorizzazione dell’eccellenza manifatturiera artigiana.

La Presidente Bonsignore ha espresso la volontà di intensificare le iniziative per consolidare i traguardi conquistati dalle imprenditrici di Confartigianato. “Continueremo a batterci – ha detto – per costruire le condizioni che permettano alle donne di esprimere nel lavoro e nell’impresa le proprie potenzialità e contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese. L’associazionismo è l’arma più potente per valorizzare il ruolo delle imprenditrici e Donne Impresa Confartigianato rinnova e rilancia l’impegno a rappresentare i valori e le aspettative delle donne alla guida delle piccole aziende”.

“Le imprenditrici – sottolinea Gentile rivolgendo auguri di buon lavoro alla neo Presidente e alla squadra di dirigenti -contribuiscono attivamente all’occupazione e a costruire un futuro di sviluppo per il nostro Paese offrendo alle giovani donne un esempio importante della possibilità di realizzare le proprie aspirazioni. In occasione della recente Giornata del Made in Italy hanno dato prova di essere in prima fila nella tutela delle nostre produzioni italiane che possono contare sulla creatività e professionalità di tante donne artigiane”. «Siamo una parte essenziale del tessuto economico – conclude Gentile – e, perciò, auspichiamo politiche che riconoscano questo ruolo con incentivi per la crescita, semplificazione amministrativa e infrastrutture a misura di impresa, che le sostengano in tutto il ciclo di vita: dalla creazione alla trasmissione generazionale».

La Presidente Bonsignore guiderà Donne Impresa fino 2028 e sarà affiancata dalle Vice Presidenti Katia Sdrubolini (Presidente di Donne Impresa Marche e Ancona – Pesaro e Urbino che ha l’incarico di Vice Presidente Vicaria), Giada Falcone (Presidente di Donne Impresa Calabria e Cosenza), Silvia Dozio (Presidente di Donne Impresa Lombardia e Lecco).