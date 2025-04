Rinascita Lagonegro in campo a Pasqua: al via la Finale Playoff con Acqui Terme

A caccia di un Sogno. Quel sogno chiamato “ritorno” in serie A2. Per la Rinascita Volley Lagonegro sta per cominciare l’ultimo, impegnativo tratto di strada che può regalare la tanto agognata promozione nella seconda categoria nazionale.

Domenica di Pasqua in campo: alle ore 18.00 inizia la serie Finale dei Playoff di serie A3 Credem Banca contro la Negrini CTE Acqui Terme, in programma al Palasport di Valenza (Alessandria).

Una sfida del tutto inedita quella tra i lucani e i piemontesi, entrambe arrivate con merito a questa finalissima e ora pronte a dare tutto sul campo per tentare di raggiungere il prestigioso traguardo.

Reduci dal doppio successo in semifinale con il CUS Cagliari e con il morale evidentemente molto sereno, i ragazzi di coach Waldo Kantor hanno avuto l’intera settimana a disposizione per preparare Gara 1, seguendo una specifica tabella di allenamenti e consapevoli di affrontare l’ennesimo scoglio difficile di questo cammino playoff.

L’AVVERSARIO – Come detto, Rinascita Lagonegro e Negrini CTE Acqui Terme si incrociano per la prima volta in assoluto nella loro storia pallavolistica. Il club piemontese, presieduto da Raffaella Caria, è guidato in panchina da Michele Totire, 49enne tecnico originario di Bari con una lunga esperienza alle spalle tra squadre di SuperLega (come secondo allenatore) e A2: tra queste ricordiamo Taranto, Mantova, Corigliano, Santa Croce e San Donà di Piave. La squadra si è garantita l’accesso alla Finale dopo aver condotto un’ottima regular season nel Girone Bianco (conclusa al terzo posto con 38 punti, 13 vittorie e solo cinque sconfitte) e aver superato prima i sardi del Sarlux Sarroch nei Quarti (3-1 e 3-2) e poi la forte Domotek Reggio Calabria in Semifinale, ribaltando il ko (3-1) del 6 aprile scorso con un doppio 3-2 nelle successive gare. Un risultato che, di fatto, ha sancito le ambizioni stagionali e confermato la notevole qualità del suo roster.

A beneficiare della trame in regia del giovane Giuseppe Bellanova (classe 2003, ex Prata di Pordenone e Motta di Livenza) ci sono pezzi da novanta come lo schiacciatore (e capitano) Iacopo Botto, trentasettenne spezzino con un trascorso importante in SuperLega e A2 (tra le altre: Monza, Cuneo e Piacenza), Michal Petras, banda di origini slovacche autore di 406 punti tra regular season e playoff, e l’opposto Davide Cester che vanta esperienze in A2 con le maglie di Grottazzolina (2016/17) e Reggio Emilia (2017/18). Al centro si muovono l’esperto Davide Esposito (classe 1995, tanta A2 alle spalle tra Brescia, Castellana Grotte e Mondovì) e il ventinovenne milanese Federico Mazza. Il libero è Davide Brunetti, classe ’95, vincitore di un playoff promozione in SuperLega con la maglia del Monza nella stagione 2013/14. A completare il mix tra giocatori esperti e giovani di talento, ecco l’altro opposto Mattia Pievani (prima stagione in A3) e l’unico ex di giornata Manuel Biasotto, a Lagonegro tra il 2021 e 2023 e fratello di quel Morgan (altro ex Rinascita) già affrontato con Cagliari.

LE PAROLE DEL MISTER – “Acqui Terme è una squadra molto forte fisicamente e con mezzi tecnici importanti per la serie A3 – sottolinea coach Kantor alla vigilia della partenza per il Piemonte – l’esperienza di giocatori che hanno militato in categorie superiori l’ha sostenuta per arrivare in Finale e superare con pieno merito un avversario fortissimo come Reggio Calabria nel catino infernale del PalaCalafiore. Bisogna affrontarla con il rispetto e la responsabilità che hanno contraddistinto tutto il nostro cammino, in Piemonte portiamo in dote tutte le nostre consapevolezze e i nostri valori: i ragazzi hanno voluto fortemente questa Finale e se la giocheranno fino in fondo”.

Avendo disputato mercoledì la durissima sfida decisiva con i calabresi (quasi due ore e mezza di battaglia), Acqui Terme potrebbe arrivare, sulla carta, con meno energie all’appuntamento di domani: “Ma la vittoria a Reggio li avrà caricati ancora di più – avverte il tecnico biancorosso – un successo al cardiopalma ti regala motivazioni incredibili. I ragazzi sono consapevoli delle difficoltà e già dal ritrovo di martedì scorso si sono focalizzati sull’obiettivo. In questi giorni ci siamo allenati bene e con serenità, oltre alla qualità del gioco servirà tanto cuore e i miei ragazzi ne hanno da vendere”.

A dirigere il match saranno il parmense Alessio Lambertini e il marchigiano Martin Polenta, al videocheck ci sarà Virginia Velli, mentre il segnapunti sarà Sara Gaudiello. Il fischio d’inizio alle ore 18.00 con la consueta diretta streaming gratuita sul canale ufficiale YouTube della Lega Pallavolo di serie A.