“Bennardi ci riprova: il M5S sceglie la coerenza e corre da solo a Matera”

Alle prossime elezioni comunali di Matera, in programma per il 25 e 26 maggio, il Movimento 5 Stelle ha deciso di correre da solo, presentando come candidato il sindaco uscente Domenico Bennardi.

L’annuncio è arrivato questa mattina durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato lo stesso Bennardi e il coordinatore regionale del Movimento, l’onorevole Arnaldo Lomuti.

Bennardi è stato alla guida della città da ottobre 2020 fino all’ottobre 2024, quando il suo mandato si è interrotto in seguito alle dimissioni di 17 consiglieri comunali su 32, che hanno fatto decadere l’amministrazione.

“Abbiamo scelto di andare avanti con coerenza e chiarezza – hanno spiegato i rappresentanti del Movimento – presentandoci con il nostro simbolo e il nostro sindaco. Non è una scelta dettata dall’orgoglio, ma dalla responsabilità. Bennardi è una persona onesta, concreta, sempre presente. Ha guidato Matera con coraggio e visione. Il suo mandato si è interrotto prima del tempo, ma noi non ci tiriamo indietro: la crisi è nata da un equilibrio politico fragile, e anche se non siamo riusciti a reggere fino alla fine, oggi rilanciamo quel percorso con ancora più determinazione e consapevolezza.”

Intanto, nel centrosinistra, dopo il passo indietro di Vincenzo Santochirico – inizialmente indicato proprio da M5S, PD, AVS e due liste civiche – si attende la decisione definitiva del Partito Democratico sull’eventuale sostegno a Roberto Cifarelli, consigliere regionale del PD. Cifarelli è già in piena campagna elettorale dopo aver vinto le primarie “aperte” organizzate dall’associazione “Giovani per Matera – Matera per Giovani”, anche se non ufficialmente riconosciute dai partiti.

Sul fronte opposto, il centrodestra ha già sciolto le riserve: sabato 5 aprile ha ufficializzato la candidatura a sindaco di Antonio Nicoletti, attuale direttore generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019, che ha guidato la città nell’anno in cui fu Capitale Europea della Cultura.