Vuitton Cruise 2025 sfilerà nel Palazzo dei Papi di Avignone

Lo spirito del viaggio e della scoperta di monumenti architettonici emblematici, incarnato dalle collezioni Cruise, converge nella scelta di questo luogo iconico di Avignone, una delle città più ricche di cultura del sud della Francia.

Louis Vuitton avrà il privilegio di presentare la Collezione Cruise in questa cornice d’eccezione, una novità assoluta nella storia di questo affascinante monumento la cui costruzione iniziò nel Medioevo, nel 1335, su iniziativa di Benedetto XII, e che domina la città di Avignone.

Vuitton ha organizzato sfilate in capolavori architettonici celebri in tutto il mondo: il Bob and Dolores Hope Residence di John Lautner a Palm Springs, il Museo d’Arte Contemporanea Oscar Niemeyer di Niteroi, il Miho Museum di I.M. Pei a Kyoto e il Salk Institute in California tra gli altri.

Questa nuova tappa evoca in particolare la prima sfilata Cruise di Louis Vuitton a Place du Palais a Monaco, nonché quella che ha avuto luogo alla Fondazione Maeght di Saint-Paul de Vence.