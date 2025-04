Progetto CED: in Regione si torna a parlare del Centro di Eccellenza Droni. Appuntamento decisivo l’8 maggio

Un confronto atteso da tempo, quello andato in scena oggi al Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Basilicata. Al centro del dibattito il progetto del Centro di Eccellenza Droni (CED), promosso da Total Energies EP Italia e approvato dalla Regione, ma ancora fermo ai blocchi di partenza.

A guidare l’incontro l’assessore regionale Francesco Cupparo, affiancato dal direttore generale Antonio Bernardo. Insieme a loro, i rappresentanti di Total, tra cui l’ingegner Scisciolo, e alcuni sindaci dei Comuni del comprensorio della Concessione Gorgoglione, direttamente interessati alla realizzazione del progetto.

L’aria al tavolo è stata quella di chi sa che il tempo stringe. L’assessore Cupparo è stato chiaro: “Sono passati troppi anni. Non possiamo permettere ulteriori ritardi. Il progetto del CED, che prevede la realizzazione di uno stabilimento per la produzione e sviluppo di droni a Stigliano, è strategico per il nostro territorio, sia in termini di innovazione che di occupazione”.

Il nodo centrale? L’assenza di passi concreti da parte di Total: nessun acquisto dei lotti previsti e nessuna richiesta di concessione edilizia al Comune di Stigliano. Eppure, la Regione aveva già approvato lo scorso ottobre una delibera per sbloccare la situazione e accelerare i tempi.

Il direttore Bernardo ha ricostruito i vari passaggi dell’iter, sottolineando l’impegno dell’amministrazione regionale e la necessità che ora anche l’azienda faccia la sua parte.

Dal canto suo, l’ingegner Scisciolo ha ammesso le difficoltà e i ritardi, ma ha anche assicurato la volontà di Total di tornare pienamente in carreggiata, rilanciando il percorso progettuale. Si è parlato anche di formazione professionale, una componente essenziale sia per il CED che per le attività petrolifere ancora attive nella zona: Total si è detta pronta a promuovere iniziative concrete per qualificare la manodopera locale.

Il confronto si chiuderà con un nuovo appuntamento, già fissato per l’8 maggio, quando intorno al tavolo siederanno anche l’amministratore delegato di Total, il presidente della Regione Vito Bardi, assessori, consiglieri, sindaci e rappresentanti sindacali. L’obiettivo è uno solo: arrivare finalmente a una svolta.

“Questa è una battaglia che dobbiamo vincere – ha detto in chiusura Cupparo – per rispetto verso le comunità lucane e per dare una prospettiva concreta al nostro territorio. Se necessario, coinvolgeremo anche il Governo. Non possiamo più restare fermi davanti a un progetto che rappresenta un’occasione reale di sviluppo”.

Il Centro di Eccellenza Droni punta a diventare un polo innovativo per la ricerca, la produzione e la sperimentazione di droni con impieghi che vanno dal monitoraggio ambientale alla sicurezza, dall’ispezione di infrastrutture alla protezione del territorio. Un progetto che guarda al futuro, ma che – per diventare realtà – ha bisogno di decisioni, responsabilità e impegno da parte di tutti.