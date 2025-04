Matera, Basilicata Casa Comune abbraccia Roberto Cifarelli: sostegno unanime alla sua candidatura a sindaco

MATERA – Una decisione collettiva, sentita e piena di speranza: Basilicata Casa Comune ha scelto di sostenere con convinzione la candidatura di Roberto Cifarelli alla carica di sindaco di Matera.

Un sostegno che non si basa solo su alleanze politiche, ma su un sincero riconoscimento delle qualità umane e professionali di un uomo che ha sempre mostrato un forte legame con la città dei Sassi.

La decisione è stata confermata, durante una conferenza stampa partecipata, da Angelo Chiorazzo, presidente dell’associazione.

Con toni ponderati ma ricchi di significato, Chiorazzo ha evidenziato come la scelta sia stata presa all’unanimità, definendo Cifarelli “la figura più competente” per guidare Matera in un periodo cruciale, pieno di opportunità.

“Roberto – ha dichiarato Chiorazzo – è una persona che conosce a fondo questa città, ha ascoltato le sue necessità e ha abbracciato i suoi sogni.

È il momento che Matera abbia una guida capace non solo di amministrare, ma anche di ispirare, unire e far sentire ogni cittadino parte integrante di un progetto comune”.

In un periodo in cui la politica rischia di sembrare distante o impersonale, questo annuncio è stato caratterizzato da un linguaggio umano e sincero, quasi familiare.

Chiorazzo ha anche voluto riconoscere il valore dell’altro candidato in corsa, Antonio Nicoletti, esponente del centrodestra: “Una persona preparata e degna di rispetto, che merita attenzione e considerazione”.

Tuttavia, oggi ha voluto sottolineare che è il momento di concentrarsi su un progetto chiaro, che metta al centro la comunità di Matera e le sue sfide future: dal rilancio culturale e economico, alla cura dei quartieri, fino all’ascolto delle esigenze dei giovani.

Con questa decisione, Basilicata Casa Comune non sta solo supportando una persona, ma una visione.

Una città che non dimentica le proprie radici, ma che guarda al futuro con fiducia.

E in questa visione, Roberto Cifarelli è destinato a diventare non solo un candidato, ma un punto di riferimento.

Un sindaco che, come ha auspicato Chiorazzo, “sia veramente il primo cittadino, nel senso più profondo e genuino del termine: vicino, presente, umano”.