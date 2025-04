Interrogazione Parlamentare, On. CESA (UDC) a difesa degli agricoltori italiani

Il Segretario Nazionale dell’Unione di Centro, On.le Lorenza Cesa, ha presentato un’interrogazione a tutela degli agricoltori italiani. L’interrogazione si riferisce in particolar modo ai produttori di grano del nostro Paese, che si trovano a fronteggiare le conseguenze della speculazione finanziaria nel mercato del grano duro

L’On. Cesa ha messo in evidenza come mentre agli agricoltori 1 kg di grano duro viene pagato 0,32 euro, la pasta prodotta con lo stesso grano invece viene venduta a 3 euro al kg. Questa disparità, unita alla mancanza di trasparenza nei meccanismi di formazione dei prezzi, sta mettendo in crisi gli agricoltori, già penalizzati dai rincari dei costi di produzione (energia, fertilizzanti, carburanti).

Per tali motivi, ha chiesto al Ministero dell’Agricoltura quali iniziative intenda adottare per contrastare detta speculazione, in un contesto di crisi economica e inflazione galoppante.

Inoltre, dopo l’annullamento dei listini del prezzo del grano duro della Camera di Commercio di Foggia per mancanza di trasparenza ad opera del TAR Puglia, Cesa ha evidenziato che l’attività della Commissione unica nazionale (CUN) per i prezzi del grano, istituita per garantire maggiore equità e trasparenza, prosegue senza chiari risultati, mentre gli agricoltori chiedono interventi immediati. Ha chiesto, pertanto, se il Ministro non ritenga prioritario adottare iniziative di competenza volte a rendere pienamente operativa la Commissione unica nazionale per i prezzi del grano, abolendo nel contempo le rilevazioni delle borse merci locali, ormai ritenute inaffidabili e obsolete.

Ha chiesto, ancora, se sia previsto un piano straordinario per sostenere gli agricoltori italiani, garantendo loro prezzi equi e promuovendo la trasparenza nella filiera del grano duro.

“Desidero ringraziare il nostro segretario nazionale, On. Lorenzo Cesa, che da sempre affronta i problemi veri che vivono i nostri territori. Dopo l’interrogazione sulla carenza dei Segretari Comunali in Basilicata lo scorso 14 aprile ha presentato al Ministro competente questa interrogazione di fondamentale importanza per la tutela del Made in Italy e degli agricoltori italiani, che si occupano della produzione del nostro cibo producono quotidiano”.