CONI BASILICATA – Prima conferenza stampa Presidente Giovanni Salvia

È fissata per mercoledì 23 aprile p.v. con inizio alle ore 10:30, la conferenza stampa del neo presidente eletto del CONI Basilicata, Giovanni Salvia, occasione per presentarsi ed esporre i punti del suo programma che ha ottenuto 32 preferenze tra Presidenti e Delegati di Federazioni, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite e Rappresentanti di Tecnici e Atleti, facenti parte del Consiglio Regionale CONI Basilicata.

Salvia sarà affiancato dal riconfermato Presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico, Gerardo Zandolino e dal Coordinatore regionale di Sport e Salute, Matteo Trombetta.

All’incontro pubblico, che si terrà presso la Sala Riunioni di Sport e Salute, in via Appia 208 a Potenza sono invitate a partecipare tutte le componenti sportive lucane, ai quali i tre massimi rappresentanti istituzionali si rivolgeranno con rinnovato entusiasmo e collaborazione tra le parti per scrivere un nuovo capitolo dello sport regionale, attraverso un lavoro di squadra che possa tradursi in risultati concreti.