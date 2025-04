Precipita una cabina della funivia del Monte Faito, sale a 4 il bilancio delle vittime

“E’ caduta la cabina a monte della Funivia del Monte Faito, si temono vittime”, lo scrive sui social il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio, dopo un precedente post in cui aveva scritto “una tragedia”.

Sono stati persi i contatti con la cabina della funivia del Monte Faito rimasta bloccata a monte dell’impianto in seguito al guasto di questo pomeriggio.

A bordo ci sarebbero 3 o 4 passeggeri con un operatore. A causa delle pessime condizioni meteo sulla sommità del Faito i soccorritori attivati già dal pomeriggio stanno avendo difficoltà a giungere sul posto. La cabina non è visibile, forse a causa della forte nebbia, e non è raggiungibile via radio.

