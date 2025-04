Intesa Trump-Meloni: ‘Sì ad un accordo Usa-Ue sui dazi’. Il presidente: ‘Lei è eccezionale’

E’ in corso alla Casa Bianca l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“E’ una persona eccezionale”, ha detto il presidente Usa alla presidente del Consiglio. “Giorgia Meloni mi piace molto, è una dei veri leader del mondo. Una premier eccezionale e sta facendo un lavoro eccezionale in Italia”, ha detto Trump.

Trump si è detto “molto fiducioso” su un accordo commerciale con l’Ue. Accogliendo la premier, il presidente americano ha risposto così a chi gli chiedeva se fosse fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l’Ue.

“Sono sicuro che faremo un accordo commerciale equo con l’Ue”, ha detto Trump. Poi il presidente Usa ha aggiunto che gli “Stati Uniti faranno un buon accordo anche con la Cina” sui dazi.

“Vorrei invitare il presidente” Trump “a compiere una visita ufficiale nel nostro Paese e vorremmo organizzare un incontro con l’Europa”, ha spiegato Meloni all’inizio dell’incontro con il presidente degli Stati Uniti.

“Credo – ha aggiunto – che ci si debba parlare con franchezza e trovarsi a metà strada”. “Possiamo trovare un terreno di intesa, non sono favorevole al nazionalismo occidentale ma entrambi possiamo uscire più forti, vogliamo rafforzare entrambe le sponde dell’Atlantico”, ha aggiunto la premier. “Io sono sicura che si possa raggiungere un accordo”.

Trump ha assicurato che l’accordo con l’Ue sui dazi si farà al 100%. “Non ci saranno problemi a fare un accordo con l’Ue sui dazi, non ci saranno problemi con nessuno”, ha poi aggiunto Trump prima dell’inizio del bilaterale con la premier Giorgia Meloni alla Casa Bianca.

Meloni, sono fiera di essere il primo ministro dell’Italia

“Sono fiera di essere il primo ministro dell’Italia, che ha un’ottima situazione nonostante la contingenza, è un Paese stabile, con un milione di posti di lavoro in più”.

Così la premier Giorgia Meloni nell’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nello Studio Ovale alla Casa Bianca. Poi, rivolta a Trump, Meloni ha aggiunto sorridendo: “Perdonami se promuovo il mio Paese ma sei un businessman…”.

“L’Italia dovrà aumentare le importazioni energetiche, le imprese italiane investiranno 10 miliardi” e questo dimostra che “le rispettive economie sono interconnesse”, ha aggiunto la premier.

“Non abbiamo parlato di Starlink, abbiamo parlato di difesa, di spazio, lavoreremo insieme per le missioni su Marte”. Così la premier Giorgia Meloni dopo l’incontro con il presidente degli Stati Uniti.

Trump, ‘Italia molto utile nel sostegno all’Ucraina’. Giovedì prossimo la firma dell’accordo su minerali con Kiev

“L’Italia è stata molto utile nel sostegno all’Ucraina”. Lo ha detto Donald Trump a Giorgia Meloni sottolineando che “siamo vicini alla fine della guerra ma vedremo nei prossimi giorni. Molto presto avremo notizie dalla Russia”.

“Le missioni di pace sono sempre benvenute”, ha detto Trump a proposito dell’eventualità di una missione di pace europea in Ucraina. Alla domande se anche l’Italia dovrebbe parteciparvi il presidente ha risposto “sarà una decisione dell’Italia”.

L’accordo con Kiev sui minerali sarà firmato giovedì prossimo, ha detto annunciato Trump.

“Se l’Iran non farà un accordo” sul nucleare “si metterà male per loro”. Lo ha detto Donald Trump sottolineando che l’intesa firmata all’epoca da Barack Obama “era terribile, per quello vi ho messo fine”.

Trump nega di aver definito gli europei “parassiti” come suggerito da un giornalista italiano nello Studio Ovale. Anche la premier Giorgia Meloni ha negato che il presidente abbia mai usato quel termine. In realtà la parola parassita era stata usata da Jd Vance e Pete Hegseth e Trump aveva detto di essere d’accordo.

“L’Italia può essere il miglior alleato degli Stati Uniti se Meloni resta premier”, ha detto Trump. “È una persona fantastica e sta facendo un ottimo lavoro e il nostro rapporto è ottimo. L’Italia è uno dei nostri più stretti alleati non solo in Europa. Abbiamo molti italiani in questo paese e a loro piace Trump”, ha aggiunto il presidente.

Meloni, al vertice Nato annunceremo 2% per la difesa

“L’Italia annuncerà al prossimo summit Nato che aumenterà le spese al 2% come richiesto. L’Europa è impegnata a fare di più, sta lavorando sugli strumenti per consentire e aiutare gli stati membri ad aumentare le spese per la difesa. Siamo convinti che tutti debbano fare di più”. Lo ha detto Meloni all’inizio dell’incontro con Trump.

Il 2% come target per le spese per la difesa è abbastanza? “Non è mai abbastanza”. Lo ha detto il presidente americano, mentre la premier italiana spiegava che l’Italia annuncerà il raggiungimento dell’obiettivo del 2% del Pil in spese per la difesa al prossimo vertice Nato.

ANSA