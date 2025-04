Convocazione conferenza stampa Basilicata Casa Comune su Elezioni amministrative Matera

Si terrà domani, venerdì 18 aprile, alle ore 11 a Matera presso l’Hotel San Domenico in Via Roma, la Conferenza Stampa di Basilicata Casa Comune per illustrare le determinazioni del movimento politico in merito alle prossime elezioni amministrative di Matera.

Alla Conferenza Stampa interverranno Angelo Chiorazzo, Vice Presidente Consiglio Regionale e Presidente del Movimento; Giovanni Vizziello, Presidente del Gruppo Consiliare regionale Basilicata Casa Comune; Lindo Monaco, Coordinatore Politico Basilicata Casa Comune, Alessandra Colucci, coordinamento cittadino di Matera.