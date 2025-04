ASM, al via il progetto “Nati per Leggere” nel reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Madonna delle Grazie

Si svolgerà domani 18 aprile alle ore 9.30 nell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile la presentazione dell’iniziativa “Nati per Leggere”, un nuovo percorso di promozione della lettura precoce rivolto a bambini con disabilità e alle loro famiglie.

L’iniziativa, coordinata dalle dottoresse Margherita Bozza, Rosalba Passarelli e Angela Tedesco – professioniste della struttura e volontarie del programma – mira a sostenere lo sviluppo emotivo, linguistico e relazionale dei piccoli pazienti attraverso la lettura ad alta voce, rafforzando al contempo le competenze genitoriali e l’inclusione.

“Nati per Leggere”, attivo dal 1999, promuove la lettura in famiglia sin dai primi mesi di vita grazie all’impegno di volontari e operatori del settore. Il progetto materano prevede incontri periodici, ambienti dedicati alla lettura e l’utilizzo di testi selezionati, anche facilitati per i bambini con disturbi dello sviluppo.

“La lettura è una chiave di accesso alla conoscenza e ai diritti di tutti – afferma il Direttore Generale Maurizio Friolo – con questo progetto vogliamo offrire un servizio culturale e terapeutico, capace di abbattere le barriere e favorire una crescita armoniosa”.

“Investire nella lettura precoce significa investire nel futuro dei nostri bambini, soprattutto di quelli più fragili. Con questo progetto, la sanità si fa anche cultura, prossimità e cura dell’anima.

Un grazie sincero ai volontari e agli operatori del settore che, con passione e competenza, rendono possibile tutto questo”, ha dichiarato l’Assessore alla Salute e Politiche della Persona Cosimo Latronico.