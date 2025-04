“Cupparo: a Matera entusiasmo per Forza Italia, a Senise scelta civica condivisa per ridare serenità alla comunità”

“A Matera negli ultimi due giorni trascorsi insieme alla senatrice Elisabetta Casellati, segretario regionale di Forza Italia Basilicata, al Presidente Vito Bardi, ad altri dirigenti regionali, provinciali e comunali del partito, tra i quali il nuovo segretario provinciale di Fi di Matera Modarelli, ho avuto modo di verificare un clima di grande entusiasmo ed impegno a favore di Forza Italia che si sta traducendo nella composizione di una forte ed innovativa lista di partito, aperta a diverse sensibilità politiche, culturali e civiche, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Antonio Nicoletti.

Le nuove adesioni e il riavvicinamento di iscritti, militanti e simpatizzanti, prima allontanati, ci pone qualche difficoltà di abbondanza nella selezione dei candidati, costringendo in tanti a dover rinunciare alla candidatura”.

Così Francesco Cupparo, assessore regionale, riferendo degli incontri avuti nella città per discutere programma e lista di candidati.

“Il lavoro di squadra e per questo il riconoscimento va in primo luogo alla senatrice Casellati e al Presidente Bardi che si è speso per seguire la situazione di Matera– aggiunge – ha rilanciato l’iniziativa del partito al quale si sono avvicinati per la prima volta giovani, donne, professionisti ed imprenditori, lavoratori e pensionati a testimonianza che per Forza Italia si è aperta a Matera una nuova stagione politica che si ripercuoterà positivamente sulla nuova amministrazione di centrodestra.

Ho registrato innanzitutto – continua Cupparo – piena condivisione del provvedimento della sospensione dal partito di Michele Casino che si è ufficialmente pronunciato a sostegno di Cifarelli a sindaco, mettendosi fuori da Forza Italia e dal centrodestra .

La credibilità e l’immagine del partito sono dunque saldamente difesi da quanti continuano a credere nei suoi valori, primo fra tutti la coerenza.

Quanto al ricorrente paragone tra le elezioni comunali di Matera e di Senise, al quale continua ad aggrapparsi l’ex consigliere di Fi evidentemente a corto di argomentazioni, poiché continuamente tirato in ballo, mi corre l’obbligo fare alcune precisazioni.

A Senise la scelta di lista civica è avvenuta, in piena autonomia, da parte del gruppo locale di Forza Italia con un’impronta di sano civismo e tenuto conto della lacerante divisione politica che si registra da troppo tempo a livello comunale con ripercussioni sulla vita dell’intera comunità.

Non sfugga, inoltre, che mentre a Matera ci saranno liste di partito e di coalizione, a Senise come in tutti gli altri comuni chiamati al voto ciò non avverrà e ci saranno solo liste civiche.

Sostengo la scelta della sezione di Fi proprio perché condivido l’obiettivo di ridare serenità e tranquillità alla comunità di Senise e contestualmente una guida autorevole, di cui il più grande comune del vasto comprensorio ha assoluto bisogno.

La scelta – precisa Cupparo – vede la stessa segretaria della sezione di Fi la dottoressa Maria Lista scendere in campo direttamente, quindi non è vero che ci siano dimissioni e tanto meno dissensi, a sostegno di una candidata sindaco, anche lei donna, la dottoressa Eleonora Castronuovo, che sino ad oggi non ha mai militato in alcun partito e che è la più alta espressione del sentimento di tutela della comunità.

Ho sempre creduto che ciascun paese debba essere governato dai suoi paesani e pertanto non ci possono essere margini di speculazioni politiche perché il comportamento dei militanti di Forza Italia rafforza il partito in un contesto di civismo e amore per il proprio paese, con l’auspicio di avere una forte rappresentanza del gruppo di Forza Italia nel nuovo Consiglio comunale”.