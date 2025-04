Chiorazzo: “Un miracolo che tocca l’anima della nostra comunità”

“Siamo di fronte a un evento straordinario, tra i 72 miracoli riconosciuti dalla Chiesa dopo le apparizioni della Madonna a Lourdes. È un segno che ci interpella e ci commuove.

Questa guarigione è un dono che ci unisce nella gratitudine e nella preghiera”. È quanto ha commentato, con profonda emozione, il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, presente alla cerimonia insieme alle autorità civili e religiose e alla comunità tursitana.

La signora Raco era affetta da Sclerosi Laterale Primitiva (SLP), diagnosticata con certezza, quando nel 2009 si recò in pellegrinaggio a Lourdes.

Dopo il bagno nelle piscine del santuario mariano, al ritorno a casa, cominciò a muoversi autonomamente, e i sintomi della malattia scomparvero in modo immediato e definitivo.

Dopo approfondite indagini, anche il Comitato Medico Internazionale di Lourdes (CMIL) ha dichiarato il carattere medicalmente inspiegato allo stato attuale delle conoscenze scientifiche della guarigione della signora.

A seguito di un accurato discernimento ecclesiale, Mons. Orofino ha ufficialmente dichiarato il valore prodigioso-miracoloso dell’evento.

“Conosco Antonia da tempo – ha sottolineato Chiorazzo -. La sua forza, il suo altruismo e la sua fede sono sempre stati d’esempio.

Questa guarigione, oltre ad avere un valore straordinario, è anche il riflesso della sua profonda umanità. La sua storia è un messaggio di speranza che ci tocca tutti”.

Il Vice Presidente ha ringraziato infine la Curia di Tursi-Lagonegro per la trasparenza e il rigore del percorso ecclesiale, e il Vescovo Orofino per la guida spirituale che ha saputo offrire in questo momento di grazia.