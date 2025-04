Agriworld Expo 2025 al Campus di Matera

Cresce l’attesa per Agriworld Expo 2025, l’evento nazionale dedicato a innovazione, sostenibilità e resilienza in agricoltura, in programma il 22 e 23 maggio 2025 presso il campus universitario di Matera.

A poche settimane dall’apertura, si contano già numerose adesioni da parte di ospiti istituzionali, relatori di rilievo, aziende espositrici e organizzazioni scientifiche.

Il programma si preannuncia ricco di appuntamenti che abbracciano il futuro del settore agricolo in tutte le sue dimensioni: dalla ricerca alla sperimentazione, dal trasferimento tecnologico al protagonismo delle giovani generazioni.

Tra gli eventi di spicco figura il Convegno Nazionale “Ricerca e Innovazione: per un futuro sostenibile”, promosso dal Dipartimento Dafea dell’Università degli Studi della Basilicata, in collaborazione con Uniba-Dispaa Unisa-Difarma, Unifg-Dafne e Crea-Za.

La call per l’invio degli abstract, terminata oggi, ha registrato un’ottima partecipazione: sono stati presentati 26 contributi orali e 60 poster scientifici. Le proposte testimoniano un alto livello scientifico e un ampio coinvolgimento di giovani ricercatori, gruppi operativi, università e imprese innovative provenienti da tutta Italia.

Prossima scadenza da segnare in agenda: il 5 maggio 2025, termine ultimo per completare l’iscrizione.

Per aggiornamenti, programma e info: www.agriworld.info