A Parigi una grande retrospettiva in omaggio a Doisneau

Parigi rende omaggio ad uno dei suoi fotografi più emblematici, Robert Doisneau (1912-1994), con una grande mostra in programma al Musée Maillol.

Intitolata ‘Robert Doisneau.

Instants Donnés’, la retrospettiva con circa quattrocento fotografie su un percorso di tre piani – la più importante degli ultimi vent’anni – consente di scoprire quanto l’opera di Doisneau, divenuto celebre nel mondo per il suo fortunatissimo ‘Bacio dell’Hotel de Ville’, sia in realtà molto più complessa, ricca e articolata di quell’unico scatto divenuto icona.

Nel corso della sua lunga carriera, Doisneau non ha solo ritratto amanti all’ombra della Tour Eiffel, ma si è speso praticamente ogni giorno per immortalare la variegata umanità della capitale e delle sue sconfinate banlieues: dai bambini ritratti in strada nell’immediato dopoguerra, fino ai bistrot, i clochards, le prostitute o i ritratti dei suoi amici artisti, tra cui Jacques Prévert, Pablo Picasso o Alberto Moravia.

A questi si aggiungono i lavori, meno noti, per la pubblicità e quelli di quando collaborò con il giornale Vogue. ”Un fotografo umanista, radicato nella realtà parigina e nelle sue periferie'”, raccontano gli organizzatori.

La mostra è in programma fino al 12 ottobre.

ANSA