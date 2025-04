Grande calcio: le 6 finali da non perdere nei prossimi mesi

Ci addentriamo sempre più nella primavera, avvicinandoci a passi spediti ai mesi di maggio e giugno. E calcisticamente questo significa solo una cosa: finali. I maggiori campionati stanno per concludersi, così come gli occhi sono puntati anche sulle competizioni internazionali che hanno appassionato i mesi scorsi. Ci sono i tre trofei internazionali per club Champions, Europa e Conference League, poi a livello nazionale in particolar modo la nostra Coppa Italia e l’FA Cup inglese. Per poi chiudere definitivamente la stagione con la fase finale della Nations League, senza, purtroppo, i nostri campioni Azzurri.

Champions League

Partiamo dalla regina delle competizioni internazionali per club europei. La finale della Champions League 2025 si disputerà il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Nella scorsa edizione vinse la coppa il Real Madrid, la quindicesima della sua storia, entrando così ancor di più nella leggenda. Adesso in gioco restano i più prestigiosi club del continente, pronti a giocarsi le proprie chance per vincere la cosiddetta ‘coppa dalle grandi orecchie’, squadre certamente dal passato glorioso che faranno esultare ancora una volta i propri tifosi.

Europa League

Si giocherà invece il 21 maggio la finale di Europa League. Sede dell’ultimo atto della seconda coppa europea per club sarà lo stadio San Mamés di Bilbao, in Spagna. L’impianto ospita le gare dell’Athletic Club ed è soprannominato ‘La Catedral’. L’edizione 2024 è stata un trionfo per noi italiani, grazie all’impresa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha battuto in finale il Bayer Leverkusen con un epico 3-0.

Conference League

Ultima per anno di creazione ma non ultima per importanza c’è poi la Conference League, la cui finale 2025 andrà in scena il 28 maggio nello stadio Wrocław di Breslavia. A questa competizione partecipano le squadre che si sono qualificate in campionato dopo le posizioni utili per Champions ed Europa League. La competizione pur essendo giovane ha dimostrato comunque una certa capacità di catturare l’interesse del pubblico del grande calcio. In ogni edizione i pronostici e le quote sulla vincente della Conference League hanno visto come protagonisti club gloriosi del calcio europeo, come Roma, West Ham, Feyenoord, e l’Olympiacos, detentrice del titolo 2024, ottenuto superando in finale la Fiorentina allora allenata da Vincenzo Italiano.

Coppa Italia

Facendo un passo indietro nelle competizioni locali, arriviamo alla nostra Coppa Italia. Le sfide si stanno svolgendo settimana dopo settimana, fino ad arrivare alla finale in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Alla coppa, la cui detentrice è la Juventus, partecipano tutte le squadre di Serie A e Serie B, non prima però di aver passato le fasi eliminatorie. Nella fase finale della competizione, infatti, ci sono 16 squadre di cui le prime otto classificate della Serie A dello scorso anno e le rimanenti otto sono le vincenti dei sedicesimi della prima fase.

FA Cup

Facciamo un salto al di là della Manica e arriviamo in Inghilterra dove il 17 maggio, nello Stadio di Wembley, si giocherà la finale di La FA Cup 2024-2025, giunta alla 144ª edizione. È la più importante coppa inglese ed è iniziata con i turni preliminari il 3 agosto 2024 mentre il torneo principale ha avuto avvio il 2 novembre scorso. Campione in carica è il Manchester Utd, avendo conquistato il titolo nel 2024 per la tredicesima volta.

Nations League

E arriviamo allora all’ultima delle competizioni che chiudono la stagione: la fase finale dell’UEFA Nations League. La gara tra le Nazionali si disputerà tra il 4 e l’8 giugno 2025 in Germania e a contendersi il titolo ci saranno le quattro squadre vincitrici dei quarti di finale della Lega A. Le gare si disputeranno a Monaco di Baviera e Stoccarda. Sono gare ad eliminazione diretta con semifinali e finali, compresa la finalina per il terzo posto. Campione in carica è la Spagna, avendo vinto l’edizione 2022-2023 per la prima volta nella sua storia, contro la Croazia in finale ai rigori, mentre l’Italia arrivò al terzo posto, avendo battuto nella finalina l’Olanda per 3-2. Inoltre la Nations League è utile anche per definire le qualificazioni ai Mondiali 2026. Le quattro squadre vincitrici dei quarti di finale sono anche quelle che certamente verranno inserite nei gruppi di qualificazione per il campionato del Mondo.