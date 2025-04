L’Alta Moda Italiana ritorna in scena a Podgorica

In occasione della serata conclusiva della 1664 Blanc Montenegro Fashion Week svoltasi lo scorso 10 Aprile 2025 a Pogdorica – capitale del Montenegro – Michele Miglionico, ospite italiano dell’evento, ha portato sulla passerella una parte della sua collezione di Alta Moda per l’inverno 2025

Tredici outfits, suddivisi tra giorno, cocktail e sera, tutti ispirati alla couture degli anni ’80 ma riletti in chiave contemporanea. Le silhouette sono nette, pulite: caban ampi e pantaloni in taffettas croccante, orli delle gonne ricamate sopra il ginocchio, mussole e georgette di seta intrecciate a fili di lurex dorato fil coupè per la sera. Il pizzo di lana, frutto della tradizione artigianale lucana, rievoca le radici dello stilista e dona intensità materica ai capi.

La palette cromatica: oltre al nero il color tegola, arancio bruciato, senape, verde militare e rosso intenso. La lavorazione del crèpe “double” è spesso accostata a tessuti leggeri come il tulle ricamato o lo chiffon di seta.

L’evento ha visto la presenza speciale dell’Ambasciatore d’Italia in Montenegro, Andreina Marsella, che con la sua partecipazione ha confermato il forte legame culturale tra Italia e Montenegro e il valore della moda come linguaggio di diplomazia e bellezza condivisa.

Il ritorno di Michele Miglionico dopo 7 anni alla Fashion Week Montenegrina ha voluto scandire i segreti della sua couture sempre animati da una ricerca di essenzialità e potenza espressiva riportando la sua moda a una dimensione poetica, dove la bellezza risiede.

Un ritorno che ha convinto e consacrato ancora una volta il talento italiano sulla scena internazionale.