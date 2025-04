Cupparo su elezione Salvia a presidente Coni Basilicata

“Sono certo che l’entusiasmo, la passione, l’esperienza di Giovanni Salvia gioverà all’intensa ed impegnativa attività che attende il Coni Basilicata nei prossimi quattro anni”. A sostenerlo è l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo rivolgendo a Salvia, eletto nuovo presidente del Coni Basilicata, gli auguri di buon lavoro. “Ho avuto modo di apprezzare negli anni passati l’impegno di Salvia da assessore al Comune di Potenza, dirigente di società ed enti di promozione sportiva, organizzatore di grandi eventi e manifestazioni e – aggiunge Cupparo – sosterrò la sua sollecitazione a definire, di concerto con tutto il mondo lucano dello sport, una nuova legge regionale sullo sport per superare l’attuale che ha oltre 20 anni di vita”. L’assessore evidenzia in proposito il progetto “Poli dello Sport Barriere 0” nelle scuole, con una dotazione di 4,9 milioni di euro, al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture sportive per permettere interventi didattico-pedagogici basati su un’inclusione attiva e le pari opportunità di destinatari con fragilità, a rischio di emarginazione, attraverso l’attività motoria. “Ho sempre ritenuto lo sport motore di inclusione e pertanto la collaborazione con il nuovo presidente del Coni sarà più proficua rivolgendo maggiore attenzione all’impiantistica, all’utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle società sportive, alla formazione di allenatori, tecnici, figure professionali, dirigenti di società, alla capacità di intercettare nuovi finanziamenti europei e nazionali. Nel programma di Salvia il coinvolgimento capillare del territorio – conclude Cupparo – mi trova convinto sostenitore per avvicinare i nostri ragazzi delle aree più interne e svantaggiate, dei piccoli comuni alla pratica sportiva”.