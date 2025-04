Campagna nazionale “Periferie al centro” di Forza Italia: Cupparo, impegno a salvaguardia dei piccoli centri storici dei comuni che da tempo registrano la desertificazione commerciale e lo spopolamento

“Ad una settimana da Pasqua, raccogliendo il monito di Papa Francesco, che invita a “partire dalla periferie, che sono l’inizio e non la fine delle nostre città”, la campagna nazionale “Periferie al centro” di Forza Italia ha molti significati non solo politici ma etici e di solidarietà sociale”. Così Francesco Cupparo, assessore regionale, sottolineando che “pur essendo le nostre periferie molto diverse da quelle delle metropoli c’è bisogno di nuova attenzione. L’iniziativa fortemente voluta dal leader nazionale Antonio Tajani risponde principalmente a questa esigenza. D’altra parte, su input di Forza Italia – continua Cupparo – in questa legislatura è stata istituita la Commissione Parlamentare d’inchiesta sullo stato di sicurezza e degrado delle città e delle loro periferie, presieduta da Alessandro Battilocchio. La Commissione sta portando avanti un grande lavoro di approfondimento, presenza e presenza sui territori di tutta Italia, in stretta sinergia con il Governo, con le Forze dell’ordine, con le Istituzioni locali, il mondo accademico e dell’istruzione, il Terzo settore, tutti coinvolti in una sfida di cambiamento. Forza Italia ha quindi promosso questa iniziativa richiamando anche una serie di interventi lanciati di recente dal governo, a partire dal decreto Caivano e dal decreto Caivano bis, che parlano anche di sicurezza nei quartieri. Il nostro è un progetto corale, diffuso, che nasce con un obiettivo chiaro: riaccendere i riflettori sulle periferie, ascoltare chi le abita, proporre soluzioni concrete e ribadire la presenza della buona politica anche nei territori più difficili. Da noi il progetto è principalmente orientato alla salvaguardia dei piccoli centri storici dei comuni che da tempo registrano la desertificazione commerciale e lo spopolamento. Sono queste le nostre periferie da salvaguardare. L’impegno per la rigenerazione urbana significa costruire nuove opportunità, nuovi servizi per i cittadini. La periferia non deve più essere considerata un problema da contenere ma una risorsa da valorizzare. Vogliamo mettere al centro le periferie, partendo dal più piccolo centro, sposando le parole del Santo Padre, per fare in modo – dice Cupparo – che il paese e la città possano riprendere i propri territori e i residenti, a partire dai giovani, possano essere padroni del proprio destino».