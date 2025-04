Potenza, droga e armi in auto e in casa: 33enne arrestato sulla Basentana

Stava viaggiando ad alta velocità con la propria auto sulla Basentana in direzione Salerno quando, poco prima del bivio di Vaglio, è stato bloccato da due pattuglie della Questura di Potenza, impegnate in servizio di controllo del territorio. A bordo dell’auto, gli agenti hanno trovato 100 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish. E’ poi scattata una perquisizione nel suo domicilio, ai domiciliari, 33enne di Potenza. Qui sono stati sequestrati 22 ‘fuochi’ pirotecnici di fabbricazione artigianale ed un fucile a canne mozze. Il giovane, con un solo precedente di polizia in materia di armi, è stato portato al carcere del capoluogo.