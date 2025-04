La Notte Rosa fa 20 anni, Romagna in festa al solstizio d’Estate

La ‘Notte Rosa’, compie vent’anni e dopo avere incarnato l’essenza del ‘Capodanno’ sulla spiaggia, cambia pelle: l’evento storicamente ospitato nella prima settimana di luglio si terrà il 20-21-22 giugno, nel weekend del solstizio d’Estate, trasformando la kermesse in un grande festival – ambientato sulla costa e nei borghi romagnoli – che dà il via alla bella stagione.

Al centro della rinnovata ‘Notte Rosa’ lo slogan ‘Hit’s Summer’, gioco di parole che racchiude un doppio significato: ‘Hit’s Summer’ risuona come ‘è estate’ ma riecheggia anche le Hit dell’estate ossia le eccellenze, dalla musica al cibo, dallo sport al mare, raccolte in un contenitore che celebra tutto ciò che rende unica la Romagna.

“La ‘Notte Rosa’ – racconta alla sua presentazione Claudio Cecchetto in qualità di Ambassador di Visit Romagna – è il nostro evento di sistema che coinvolge tutta la Romagna con una nuova energia.

E’ un’edizione importante e abbiamo pensato di associare la sua immagine a quella del fenicottero rosa. Ho sentito una bella energia: gli operatori non vedono l’ora anche quest’anno di ripartire alla grande.

L’importante e buttar via i drappi di vent’anni fa e metterne di nuovi: la fantasia non ci manca. E – aggiunge – speriamo che la ‘Notte Rosa’ diventi quello che era il Festivalbar anni fa: quando partiva il Festivalbar partiva l’estate, ecco, d’ora in poi quando parte la la ‘Notte Rosa’ partirà l’estate”.

Quello dei vent’anni, sottolinea il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad, “è un compleanno molto importante, ma che racchiude anche un grande cambiamento.

La ‘Notte Rosa viene anticipata a giugno, quindi diventa a tutti gli effetti una festa di inizio estate.

L’idea è quella di lanciare l’estate italiana proprio con questo grande evento che ormai è nel cuore di tanti italiani. E’ una grande cornice al cui interno ogni comune della Romagna inserisce eventi che sono più affini alle proprie peculiarità”.

Dopo tanto tempo, ha argomentato l’assessora regionale al Turismo, Commercio e Sport, Roberta Frisoni, la ‘Notte Rosa resta’ l’evento di sistema più grande e ambizioso.

Questo in virtù della sua complessa organizzazione, che vede collaborare come raramente capita centinaia di comuni e altrettanti soggetti privati, e della sua capacità di non rimanere mai ferma, di aprirsi al cambiamento, mettendosi in sintonia con un presente proiettato già al domani.

Anche quest’anno – ha concluso – si presenta con un’offerta diversificata e ampissima, una vera iniezione di energia per iniziare l’estate con il sorriso”.

Sul fronte della comunicazione è prevista una strategia digitale integrata e due saranno le radio partner dell’edizione 2025: Radio Bruno e Rds che seguirà La Notte Rosa fin dai giorni precedenti, culminando il 20 e 21 giugno a Rimini con la prima tappa dell’Rds Summer Festival.

ANSA