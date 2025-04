Intelligenza artificiale e Hospitality. Opportunità e sfide per il settore turistico

Integrare l’Intelligenza Artificiale nella gestione alberghiera in modo consapevole e strategico non è solo possibile, ma può rappresentare una concreta opportunità di crescita e innovazione per le aziende del settore turistico.

Se n’è parlato nell’evento formativo “AI per l’Hospitality” promosso da EdiH-HSL (European Digital Innovation Hub-Heritage Smart Lab) in collaborazione con Turismore che si è tenuto all’Unahotels MH di Matera.

Il programma, rivolto a manager dell’hospitality, direttori sales & marketing, proprietari di hotel e agli operatori nell’industria dell’accoglienza, ha visto la partecipazione di diverse realtà imprenditoriali di Basilicata e Puglia e ha offerto una panoramica sulle applicazioni pratiche dell’AI.

Il corso ha approfondito i concetti fondamentali dell’Intelligenza artificiale, illustrando le tecnologie più rilevanti per il settore dell’ospitalità – dal machine learning ai chatbot – offrendo spunti pratici su automazione, marketing, analisi dei dati, rischi legati alla privacy e opportunità all’uso consapevole degli strumenti digitali.

I partecipanti, inoltre, hanno potuto esercitarsi attraverso dei laboratori dove sono stati utilizzati i principali tool di AI per l’Hospitality con suggerimenti operativi e casi di studio.

Il corso è stato guidato da Armando Travaglini, fondatore di Digital Marketing Turistico ed esperto di marketing digitale turistico e autore di riferimento nel settore.

«L’adozione dell’Intelligenza Artificiale – ha dichiarato Gino Marchionna, referente di Turismore – rappresenta una svolta per il settore dell’ospitalità. Attraverso eventi formativi come questo, miriamo a fornire agli operatori gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mercato moderno e migliorare l’esperienza del cliente».

«Continua il lavoro sul territorio del Polo dell’Innovazione EDIH – Heritage Smart Lab, con l’obiettivo di far conoscere alle imprese turistiche le potenzialità offerte dalle tecnologie e accompagnarle nella transizione digitale – ha dichiarato Raffaele Vitulli, presidente di Basilicata Creativa, partner capofila di EdiH-HSL – In Basilicata e Puglia ci sono già molte imprese che si occupano di Intelligenza Artificiale che potrebbero supportare la filiera turistica in maniera efficace.

Serve però – ha aggiunto – che gli operatori del turismo si aggreghino, per offrire servizi turistici innovativi per efficientare le vendite, condividendo gli investimenti e aiutando l’intera filiera a migliorare l’offerta».

I partecipanti al corso formativo

Masseria Fontana di Vite, Alvino Relais, Palazzo del Duca, Palazzo della Fontana, De Montigny Srl-Corte San Pietro, Vis Urban, Sextantio Le grotte di Civita, Hotel Del Campo, Antico Convivino, Don Ferrante-Dimora di Charme, Salvatore Cannito, Paragon 700 Boutique Hotel & Sta, San Giorgio Resort Hotel, Record Consulting di Rocco Mauro.

Cos’è EdiH-HSL

E’ un acceleratore per la transizione digitale rivolto a startup, Pmi e Pubbliche amministrazioni nel settore dell’heritage, della cultura e della creatività.

Il Cluster “Basilicata Creativa”, in sinergia con i Cluster lucani dell’innovazione (Aerospazio, Automotive, Fabbrica intelligente ed Energia), Sviluppo Basilicata, il Digital Innovation Hub di Confindustria Basilicata, il Competence Center Meditech 4.0, Iniziativa Cube Srl, Spici Srl, numerose Università del Sud Italia, il dipartimento ISPC del CNR e numerose Imprese tecnologiche associate ai cluster, svolge il ruolo di Polo dell’Innovazione per la transizione digitale e green, noto, appunto, come “EDIH – HSL – European Digital Innovation Hub – Heritage Smart Lab”.

Cos’è Turismore

Turismore srl SB è una società benefit di Matera che si occupa di consulenza per boutique hotels e destinazioni turistiche. In particolare offre servizi di marketing per strutture ricettive valorizzandone le potenzialità.