Bolognetti Radicali Lucani su elezioni comunali 2025 : sostengo Eleonora Castronuovo a sindaco di Senise

Come ho avuto modo di sottolineare nei giorni scorsi, personalmente e come Associazione Radicali Lucani, abbiamo deciso, in vista delle amministrative del 25 e 26 maggio, di dare un’indicazione di voto a sostegno di alcuni candidati alla carica di Sindaco o di Consigliere, che riteniamo più idonei a garantire il governo dei Comuni lucani chiamati al voto.

Con un insopportabile anglicismo potremmo definirlo un endorsement. I criteri di scelta utilizzati esulano dall’appartenenza a questo o quello schieramento.

La stella polare che ci sta guidando è una e una soltanto: la fiducia negli uomini e nelle donne più che nelle sigle.

Ciò detto e premesso, a Senise abbiamo deciso di invitare cittadini, simpatizzanti e tutti coloro che facendo appello alla loro onestà intellettuale conoscono il mio impegno politico-sociale e giornalistico, le battaglie e le lotte a cui ha dato corpo l’Associazione che rappresento, a sostenere Eleonora Castronuovo.

Dopo aver parlato con l’esponente di BCC, son più che certo che saprà ripagare la fiducia che i cittadini di Senise le concederanno.

Sulla scelta, inutile negarlo, ha avuto un peso anche l’operato del leader di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo, che ha concretamente dimostrato di avere a cuore la difesa di diritti umani inalienabili, quando è venuto a trovarmi in ospedale accompagnando Sua Eccellenza Monsignor Orofino.

In quel momento, gioverà ricordarlo, ero giunto quasi al sesto giorno di sciopero della sete per rivendicare il rispetto del diritto umano al poter conoscere per deliberare; diritto che è sinonimo di democrazia.

Concludendo: faccio fiducia ad Eleonora per la sua storia ed è una fiducia rafforzata dal fatto di sapere che gode anche della stima di Angelo Chiorazzo.