Donato Pessolano, amministratore della Pessolano Motors, presenta la FIAT Grande Panda al Sindaco Vincenzo Telesca.

Domani alle 11:00, Donato Pessolano Amministratore della PESSOLANO MOTORS presenterà ufficialmente la FIAT Grande Panda al Sindaco Vincenzo Telesca davanti al Municipio di Potenza.

La presentazione sarà anche l’occasione per scoprire le soluzioni semplici, sostenibili e ingegnose di cui è dotata, tra cui il cavo di ricarica integrato e retrattile per la prima volta su una vettura elettrica. Inoltre, i clienti potranno vivere emozionanti test drive a bordo del nuovo modello, apprezzandone le doti dinamiche, il comfort di viaggio e l’efficienza delle due motorizzazioni in gamma. In particolare, la versione ibrida adotta un motore turbo 1.2 litri, 110 CV, batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico doppia frizione, per una guida brillante, fluida ed efficiente. Invece, nella configurazione 100% elettrica, il modello è equipaggiato con una batteria da 44 kWh e un motore elettrico da 83 kW (113 CV), che assicura un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP combinato, rendendola ideale per l’uso quotidiano in città e per le gite del weekend.