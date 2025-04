Chiorazzo: “Legalità e sicurezza, valori da sostenere sempre”

Il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, ha presenziato oggi, in rappresentanza del Consiglio regionale, alle celebrazioni del 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, che si sono svolte a Potenza.

La cerimonia ha rappresentato un momento solenne e sentito, durante il quale sono stati consegnati encomi ad agenti distintisi per meriti di servizio.

“A tutti loro va il plauso e la gratitudine del Consiglio regionale – ha affermato Chiorazzo – quale riconoscimento per l’impegno quotidiano e il contributo determinante alla tutela della sicurezza e della legalità sul territorio.

“Rivolgo un sentito ringraziamento – ha aggiunto il Vicepresidente del Consiglio regionale – alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per il loro straordinario lavoro, che garantisce ogni giorno la sicurezza delle nostre comunità.

Il mio pensiero va in particolare agli agenti che oggi hanno ricevuto encomi e lodi per il loro merito, così come a tutti gli operatori delle forze dell’ordine che, nel corso degli anni, hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere. A loro va il nostro profondo rispetto e la nostra memoria riconoscente”.

Il Vice Presidente ha inoltre ricordato l’impegno del Consiglio Regionale sui temi della legalità: “Come Ufficio di Presidenza – ha aggiunto Chiorazzo – siamo particolarmente attenti a queste tematiche.

Proprio per questo, nelle scorse settimane, su mia iniziativa abbiamo approvato all’unanimità una proposta di legge relativa all’Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Auspico ora l’immediata attuazione della proposta affinché venga restituita piena funzionalità a questo importante strumento di analisi e contrasto dei fenomeni criminali”.