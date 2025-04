CasaMuseo Vlad Tepes (Dracula) ad Acerenza: visita attore Ralf Macchio

Casa Museo Vlad Tepes (Dracula) ad Acerenza: visita attore Ralf Macchio nuovo protagonista remake film Francis Coppola su Dracula

L’ attore, regista e produttore televisivo statunitense Ralf Macchio (la sua fama è legata al ruolo di Daniel La Russo nella serie di film The Karate Kid) ha visitato ad Acerenza la Casa Museo dedicata a Vlad Tepes (Dracula).

Accompagnato nella visita dai fratelli Carlo e Raffaello Glinni e da Giovanni Baldantoni, l’artista oltre al bozzetto della strage degli innocenti di Guido Reni ,che viene sempre esposto nel museo, ha avuto l’occasione di ammirare la tavola lucana di Leonardo da Vinci tornata ad Acerenza dopo anni di assenza.

La direzione del museo ha concluso un accordo con la proprietà dell’ opera per poterlo esporre in modo permanente all’ interno del palazzo museo per arricchire il patrimonio storico-culturale della struttura culturale.

Raf Macchio che ha girato il film” i ragazzi della 56 strada” con il regista di origine lucana Francis Coppola è indicato da giornali Usa come il nuovo protagonista di un remake del film di Dracula sempre con la regia di Coppola .

Proprio per questo motivo ha voluto visitare Acerenza e conoscere la storia di Maria Balsa figlia del principe della Transilvania Vlad Tepes. Francis Coppola ha già diretto e prodotto “Dracula di Bram Stoker”, un film del 1992, con protagonisti Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Richard E. Grant e Cary Elwes.

Nel cast anche la presenza di Monica Bellucci, che ha interpretato la sposa di Dracula, e del grande cantautore americano Tom Waits, nei panni di R.M. Renfield. La pellicola, ha ottenuto ben tre premi Oscar: Migliori costumi, Miglior e Miglior montaggio sonoro. Il regista italo-statunitense sta lavorando ad un “remake” e pensando a nuove location oltre che a novità da introdurre proprio riferite alla storia di Maria Balsa.

Il progetto culturale “Sulle orme di Dracula in Europa” – sostenuto da Palazzo Italia, Associazione Lucani nei Balcani, Famiglia Glinni e condiviso dal Ministero Cultura della Romania e da studiosi ed amministratori locali, attuato in collaborazione con l’ Associazione culturale Mihai Viteazu Prahova , presieduta da Mircea Cosma, e l’Associazione Rumeni in Italia – sottolinea Giovanni Baldantoni che con la famiglia Glinni è il promotore – continua a registrare particolare attenzione specie da parte degli esponenti del cinema.

Nel ricordare che è stato realizzato un film-documentario già proiettato ad Acerenza e a Bologna, Baldantoni sottolinea che continua ad essere indagato il legame di Maria Balsa figlia di Dracula ed Acerenza già ricostruito sulla base di documentazioni.

Con il progetto si intende raccontare ai turisti ed ai visitatori di Acerenza la storia ed il legame tra Acerenza ed il discusso conte Rumeno.

L’attrattore turistico-culturale di Acerenza – sottolinea Baldantoni – sta già dimostrando ricadute dirette nelle relazioni culturali ed economiche tra Italia e Romania ed anche altri Paesi Balcanici.

Sono certo che incrementerà i flussi turistici perchè in tutti i Balcani c’è grande interesse per Vlad Tepes e favorirà le imprese italiane già numerose in Romania per prodotti alimentari e per altri settori.