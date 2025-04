Al Teatro Anzani di Satriano di Lucania arriva lo spettacolo “La fabbrica del tempo”

Domenica 13 aprile 2025, alle ore 18, il Teatro Anzani di Satriano di Lucania ospiterà “La fabbrica del tempo”, spettacolo teatrale per un pubblico dai 7 anni in su, messo in scena dalle compagnie Principio Attivo Teatro e La Luna nel Letto.

L’appuntamento è il sesto in cartellone all’interno della terza edizione di “Scintille”, rassegna di teatro ragazzi per famiglie promossa dalla Compagnia Teatrale Petra con il sostegno del Comune di Satriano di Lucania, attraverso il Programma Operativo Val d’Agri, e del Comune di Tito.

“La fabbrica del tempo” invita a riflettere su ciò che pensano i bambini guardando andare e tornare gli adulti dal lavoro ogni giorno.

Forse si chiedono che cosa facciano lì, perché ci vanno sempre di corsa, ma soprattutto: perché continuano ad andarci se spesso sembrano tristi? Essere grandi non significa essere liberi di scegliere? Ma, nella vita, si ha tempo per scegliere?

L’incontro tra le due compagnie, Principio Attivo Teatro e La Luna nel Letto, entrambe attente all’utilizzo del linguaggio del corpo in scena, conduce lo spettatore in un immaginario libero da risposte certe a domande difficili, in cui due clown confliggono tra loro come nella vita confliggono la dimensione umana e quella materiale, il desiderio e il dovere, il tempo interno e quello esterno che procede inesorabile.

Il gruppo artistico si ispira al linguaggio utilizzato nel cinema muto di Fritz Lang, Buster Keaton e Charlie Chaplin per comunicare anche ai più piccoli un tema così complesso. La ricerca della felicità si fa strada attraverso la risata e la poesia.

«​Siamo arrivati all’ultimo spettacolo in teatro di questa edizione di Scintille, che finora ha registrato un’ottima partecipazione in tutti gli appuntamenti.» – sottolinea Antonella Iallorenzi, direttrice artistica della rassegna – «La costante crescita di pubblico ci fa sperare per il futuro in un ancora maggiore coinvolgimento delle famiglie, che possano riconoscere sempre di più il valore culturale, educativo e civile del teatro e supportare concretamente il lavoro che stiamo portando avanti insieme alle amministrazioni che sostengono il progetto.

Invitiamo tutti a partecipare numerosi all’appuntamento di domenica, per continuare a dare valore a questo percorso.»

“La fabbrica del tempo” è una co-produzione di Principio Attivo Teatro e La Luna nel Letto, con Dario Cadei e Giuseppe Semeraro, regia, drammaturgia, disegno luci e scene Michelangelo Campanale, cura del movimento Vito Cassano, scenotecnica Michelangelo Volpe, costumi Maria Pascale, sonorizzazioni e tecnica Vincenzo Dipierro.

Principio Attivo Teatro è un collettivo artistico attivo da oltre quindici anni, formato da attori, drammaturghi, scenografi e pedagoghi.

La vocazione primaria della compagnia è lavorare alla scrittura originale di spettacoli rivolti sia ai più piccoli che al pubblico adulto, facendo del teatro un mezzo per attraversare la contemporaneità.

Tra i riconoscimenti ricevuti, due Premi Eolo, il Premio Museo Cervi, il Premio della Critica “Ermo Colle” 2022.

La compagnia da oltre dieci anni realizza a Lecce il Kids – Festival Internazionale del teatro e delle arti per le nuove generazioni.

Costo biglietti spettacolo: 5 euro adulti e bambini. Info e prenotazioni: tel. 327 2515604, email [email protected]. Info rassegna: www.compagniateatralepetra.com/scintille.