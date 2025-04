Dietrofront Presidente Trump, via i dazi per tre mesi. Ma non per la Cina

Molte aziende cinesi temono di perdere le loro quote di mercato negli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump ha aumentato i dazi sulle importazioni cinesi del 104% quest’anno, in una guerra commerciale in escalation che minaccia di causare gravi danni al più grande esportatore mondiale di beni manifatturieri.

Amazon ha cancellato alcuni ordini di prodotti made in China e provenienti da altri paesi asiatici. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la decisione punta a ridurre l’esposizione della società ai dazi di Donald Trump scaricandola sui venditori, che potrebbero essere costretti a rinegoziare i termini con Amazon o vendere le loro scorte in paesi con margini più bassi.

I dazi all’84% decisi da Pechino in risposta alle tariffe di Donald Trump sono una “sconfitta” per la Cina. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent in un’intervista a Fox.

“Sono il Paese in surplus. Le loro esportazioni sono cinque volte superiori alle nostre verso la Cina. Penso sia un peccato che i cinesi non vogliano venire a negoziare perché sono i peggiori trasgressori del sistema commerciale internazionale.

Questa escalation è una sconfitta per loro”, ha spiegato Bessent. A chi gli chiedeva della possibilità di rimuovere i titoli cinesi dai listini di borsa americani, ha risposto: “tutte le opzioni sono sul tavolo”.

“Wall Street è diventata più ricca che mai e può continuare a crescere e prosperare. Ma per i prossimi quattro anni, l’agenda di Trump si concentrerà sui risparmiatori. È il turno di Main Street”. , ha aggiunto Bessent.

Secondo il segretario al Tesoro Usa, allinearsi con la Cina sul commercio è “come tagliarsi la gola”, giacché i Paesi che non reagiranno ai nuovi dazi del Presidente Donald Trump non dovranno affrontare tassi più elevati. “Penso che quello che molti non capiscono è che i livelli stabiliti mercoledì scorso rappresentano un limite massimo se non si reagisce”, ha spiegato.

Trump, trasferite le vostre aziende in Usa, zero dazi