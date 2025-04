Tragedia sul lavoro a Matera: operaio perde la vita in un incidente agricolo

Ennesima morte sul lavoro in Basilicata. Oggi pomeriggio, a Matera, un operaio di 40 anni, di origine straniera, ha tragicamente perso la vita mentre lavorava in un campo nella zona di borgo La Martella. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’uomo sia stato risucchiato da una falciatrice utilizzata per i lavori agricoli.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto.