L’Europa rialza la testa, Borsa Milano accelera

Wall Street apre positiva dopo giorni di agitazione dei mercati dovuta ai dazi di Donald Trump.

Il Dow Jones avanza del 3,59% a 39.330,16 punti, il Nasdaq guadagna il 3,72% a 16.183,39 punti e lo S&P 500 sale del 3,36% a 5.223,43 punti.

I controdazi dell’Ue per rispondere all’offensiva commerciale di Donald Trump scatteranno in tre fasi: il 15 aprile, il 16 maggio e il primo dicembre.

E’ quanto si legge nella bozza del documento – visionato dall’ANSA – che sarà al voto domani dai Paesi membri in sede di comitato tecnico in seno alla Commissione europea (in gergo, comitatologia). A seguito del voto dei Ventisette, Bruxelles notificherà entro il 15 aprile la decisione al Consiglio per gli scambi di merci dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto).

Borsa Milano accelera (+2,3%) in attesa di Wall Street