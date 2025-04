Girato anche a Matera il nuovo film di Angelina Jolie

Sarà nelle sale cinematografiche di tutta Italia dal 10 aprile 2025 il nuovo film di Angelina Jolie, “Senza sangue” (Without Blood), tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco, le cui riprese si sono svolte anche nella città di Matera, nel mese di giugno del 2022.

Il film, di cui la star di Hollywood è regista, sceneggiatrice e produttrice, è stato girato interamente in Italia, prevalentemente a Roma e negli studi di Cinecittà, ma alcune scene anche in Puglia e un cameo voluto dalla stessa Jolie, nei Sassi di Matera.

Le immagini del trailer, in rete già da qualche giorno, mettono in risalto Piazza San Pietro Caveoso, cuore dei Sassi, patrimonio dell’Umanità UNESCO, ma nella pellicola saranno presenti altre scene girate nei Rioni Sassi, offrendo così una nuova e affascinante promozione internazionale per la città.

“Siamo certi che le immagini di Matera, immortalati sul grande schermo, attireranno visitatori da tutto il mondo, desiderosi di scoprire la magia e la storia che caratterizzano il territorio”, ha dichiarato il Commissario Straordinario, Raffaele Ruberto.

La lavorazione del lungometraggio, terminata nel 2024, vede nel cast Salma Hayek Pinault e Demián Bichir, ed è distribuito da Vision Distribution e Fremantle.

Il film esplora i temi della guerra, della vendetta e della memoria, proponendo una riflessione profonda sulla natura umana e sulle ferite del passato.