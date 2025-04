Cupparo su candidatura Nicoletti a sindaco Matera

“La candidatura di Antonio Nicoletti a sindaco di Matera per il centrodestra è un segnale significativo per tutti i materani che credono in una visione di crescita e sviluppo della città”. E’ quanto sostiene l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo. “Nella mia precedente esperienza di assessore, nella scorsa legislatura, ho avuto occasione di lavorare con Nicoletti, già amministratore Apt, e di apprezzarne l’impegno e la preparazione professionale che sono certo gioveranno alla città. Ricordo – aggiunge Cupparo – che con lui e gli operatori turistici abbiamo affrontato la difficilissima fase dell’emergenza pandemica e con lui abbiamo definito misure di aiuto ai titolari delle imprese del settore che si sono rivelati importanti per tenere in vita tante piccole aziende, insieme alla campagna di “vacanza sicura ed esperenziale” attraverso il progetto denominato “Basilicata En Plein Air”. La nuova fase politico-istituzionale che attende Nicoletti e tutto il centrodestra richiede lo stesso impegno corale di allora, mettendo da parte sterili divisioni e contrapposizioni, rafforzando la cooperazione pubblico-privato, intorno ad un progetto chiaro che con il turismo realizzi le condizioni di sviluppo dell’imprenditoria locale e di nuova occupazione. Sono certo che Forza Italia farà tutta la sua parte e le nuove adesioni e gli incoraggiamenti che ci vengono in queste ore da ampi e differenti settori cittadini sono la migliore testimonianza”