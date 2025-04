Carlo e Camilla festeggiano a Roma i 20 anni di nozze con un ritratto

“Mentre iniziamo la nostra prima visita in Italia come Re e Regina, non vediamo l’ora di festeggiare il nostro ventesimo anniversario di matrimonio in un posto così speciale, e con persone così meravigliose! A presto, Roma e Ravenna! -Charles R & Camilla R.”.

Lo scrive la coppia reale sui suoi profili social ufficiali, pubblicando una foto che li ritrae insieme nei giardini di Villa Wolkonsky, la residenza dell’ambasciatore britannico a Roma, scattata all’arrivo nella capitale nel primo giorno della visita di Stato.

La regina indossa un abito bianco e beige di Anna Valentine impreziosito da una spilla nella forma di Mughetto.

